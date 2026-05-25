मारुति की इस SUV पर आया ₹2.10 लाख का डिस्काउंट, 27 km से ज्यादा है माइलेज; अब खरीदने की मचेगी लूट!
मारुति सुजुकी की पॉपुलर एसयूवी 'विक्टोरिस सीएनजी' (Victoris CNG) पर इस समय भारी-भरकम छूट दी जा रही है। ग्राहक इस दौरान इसे खरीदने पर अधिकतम 2.10 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, मारुति सुजुकी की पॉपुलर एसयूवी 'विक्टोरिस सीएनजी' (Victoris CNG) पर इस समय डीलर एसोसिएशन की तरफ से भारी-भरकम छूट दी जा रही है। देश के कई बड़े डीलरशिप्स इस गाड़ी पर पूरे 2.10 लाख रुपये तक के बंपर फायदे दे रहे हैं। यह ऑफर उन लोगों के लिए फायदे का सौदा बन गई है जो पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। साथ ही कम रनिंग कॉस्ट वाली एसयूवी ढूंढ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
जान लीजिए डिस्काउंट की डिटेल्स
बता दें कि इस ऑफर में ग्राहकों को सीधे तौर पर 1.50 लाख रुपये का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही, अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को बदलकर नई कार लेते हैं तो आपको 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। वहीं, नौकरीपेशा या चुनिंदा संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल ऑफर भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ डीलर तो ग्राहकों के अच्छे सिबिल स्कोर को देखकर महज 7.60 पर्सेंट के आस-पास की ब्याज दर पर लोन भी ऑफर कर रहे हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.95 लाख
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 3.7 - 5.45 लाख
Maruti Suzuki S-Presso
₹ 3.5 - 5.25 लाख
Tata Tiago
₹ 4.6 - 7.92 लाख
Renault Kwid
₹ 4.3 - 5.99 लाख
डील क्यों करती है हैरान?
यह डील इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि मारुति विक्टोरिस कोई फ्लॉप गाड़ी नहीं है। बता दें कि सितंबर, 2025 में लॉन्च होने के बाद से अब तक इस एसयूवी की कुल 89,291 यूनिट्स बिक चुकी हैं। मारुति का कहना है कि इस गाड़ी की कुल बिक्री में अकेले सीएनजी मॉडल का हिस्सा 45 पर्सेंट है। विक्टोरिस सीएनजी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.50 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल के लिए 14.72 लाख रुपये तक जाती है। ऐसे में इतनी बड़ी छूट मिलने के बाद यह गाड़ी अपनी टक्कर की दूसरी सीएनजी एसयूवी या पेट्रोल कारों के मुकाबले बेहद किफायती हो जाती है।
कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन
इंजन और ताकत की बात करें तो मारुति विक्टोरिस सीएनजी में 1.5-लीटर का K15C पेट्रोल इंजन मिलता है। सीएनजी मोड पर चलते समय यह इंजन 88bhp की पावर और 121Nm का टॉर्क पैदा करता है। जबकि पेट्रोल पर इसकी पावर बढ़कर 101bhp हो जाती है। यह गाड़ी सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी एक किलो सीएनजी में पूरे 27.02 किलोमीटर तक दौड़ सकती है।
क्या कहती है कंपनी
मारुति की इस भारी छूट के पीछे एक बड़ा मार्केट ट्रेंड भी छिपा हुआ है। मारुति सुजुकी ने अकेले अप्रैल महीने में रिकॉर्ड 76,348 सीएनजी गाड़ियां बेची हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की बिकने वाली हर चार कारों में से एक कार सीएनजी होती है। कंपनी के सीनियर अधिकारी पार्थो बनर्जी का कहना है कि सीएनजी की मांग कम नहीं हो रही है, बल्कि मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए कंपनी ये ऑफर्स दे रही है। ग्राहकों के लिए यह एक ऐसा मौका है जिसका फायदा उन्हें तुरंत उठाना चाहिए।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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