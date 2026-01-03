इस SUV की लूट मची! 35,000 ऑर्डर पेंडिंग, फिर भी लोग इसे लेने को लाइन लगा रहे; 70,000 से ज्यादा ग्राहकों ने की बुकिंग

संक्षेप: मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने लॉन्च के बाद से ही बाजार में शानदार शुरुआत की है। यही वजह है कि लॉन्च के कुछ ही महीनों में इसे अब तक 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है, जबकि 35,000 से अधिक यूनिट्स की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा चुकी है।

Jan 03, 2026 09:18 am IST

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नई कॉम्पैक्ट SUV विक्टोरिस (Victoris) ने लॉन्च के कुछ ही महीनों में भारतीय बाजार में शानदार पकड़ बना ली है। कंपनी के मुताबिक, लॉन्च के बाद से अब तक विक्टोरिस (Victoris) को 70,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जबकि 35,000 से अधिक यूनिट्स की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा चुकी है। यह आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि SUV सेगमेंट में मारुति (Maruti) की यह नई पेशकश तेजी से लोगों की पसंद बनती जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिसंबर 2025 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन

दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने करीब 38,000 कॉम्पैक्ट SUVs की बिक्री की। इसमें ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) की हिस्सेदारी लगभग 24,000 यूनिट्स रही, जबकि विक्टोरिस (Victoris) ने 14,000 यूनिट्स का योगदान दिया, यानी लॉन्च के बाद से ही विक्टोरिस (Victoris) ने बिक्री के मामले में दमदार शुरुआत कर दी है।

मार्केट में मारुति SUV की हाई डिमांड

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी के अनुसार, SUVs अब कंपनी की कुल बिक्री में 55.3% हिस्सेदारी रखती हैं। यही नहीं, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने CY 2025 में 5 लाख से ज्यादा SUVs बेचने का बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। विक्टोरिस (Victoris) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के अलावा फ्रोंक्स (Fronx) और ब्रेजा (Brezza) भी कंपनी की टॉप-सेलिंग SUVs में शामिल हैं और साल की टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में भी जगह बनाए हुए हैं।

अलग पहचान के साथ आई विक्टोरिस

हालांकि, विक्टोरिस (Victoris) का प्लेटफॉर्म ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) जैसा ही है, लेकिन मारुति (Maruti) ने इसे बिल्कुल नया और अलग डिजाइन दिया है। SUV का लुक ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड है, जो युवाओं को खासा आकर्षित कर रहा है। इसके केबिन को भी फीचर्स से भरपूर बनाया गया है।

सेफ्टी में मारुति (Maruti) की बड़ी छलांग

विक्टोरिस (Victoris) की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है। यह मॉडल भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग पाने वाली मारुति ( Maruti) की पहली कार है। इसके अलावा CNG वैरिएंट में अंडरबॉडी टैंक दिया गया है, जिससे बूट स्पेस बेहतर मिलता है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी से भरपूर

मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें Level 2 ADAS, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto जैसे कई गजब फीचर्स मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस (Victoris) में ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) वाला ही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है। इसमें All-Wheel Drive (AWD) का विकल्प भी दिया गया है।