Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki Victoris Bookings Cross 70000 SInce Launch, more than 35000 order pending
इस SUV की लूट मची! 35,000 ऑर्डर पेंडिंग, फिर भी लोग इसे लेने को लाइन लगा रहे; 70,000 से ज्यादा ग्राहकों ने की बुकिंग

इस SUV की लूट मची! 35,000 ऑर्डर पेंडिंग, फिर भी लोग इसे लेने को लाइन लगा रहे; 70,000 से ज्यादा ग्राहकों ने की बुकिंग

संक्षेप:

मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने लॉन्च के बाद से ही बाजार में शानदार शुरुआत की है। यही वजह है कि लॉन्च के कुछ ही महीनों में इसे अब तक 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है, जबकि 35,000 से अधिक यूनिट्स की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा चुकी है।

Jan 03, 2026 09:18 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Maruti Suzuki XL5arrow

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नई कॉम्पैक्ट SUV विक्टोरिस (Victoris) ने लॉन्च के कुछ ही महीनों में भारतीय बाजार में शानदार पकड़ बना ली है। कंपनी के मुताबिक, लॉन्च के बाद से अब तक विक्टोरिस (Victoris) को 70,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जबकि 35,000 से अधिक यूनिट्स की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा चुकी है। यह आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि SUV सेगमेंट में मारुति (Maruti) की यह नई पेशकश तेजी से लोगों की पसंद बनती जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:महंगी होंगी मारुति की बजट कारें! प्री-बुकिंग वालों को इस कीमत पर मिलगी डिलीवरी

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 4.7 - 6.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 4.57 - 7.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दिसंबर 2025 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन

दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने करीब 38,000 कॉम्पैक्ट SUVs की बिक्री की। इसमें ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) की हिस्सेदारी लगभग 24,000 यूनिट्स रही, जबकि विक्टोरिस (Victoris) ने 14,000 यूनिट्स का योगदान दिया, यानी लॉन्च के बाद से ही विक्टोरिस (Victoris) ने बिक्री के मामले में दमदार शुरुआत कर दी है।

मार्केट में मारुति SUV की हाई डिमांड

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी के अनुसार, SUVs अब कंपनी की कुल बिक्री में 55.3% हिस्सेदारी रखती हैं। यही नहीं, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने CY 2025 में 5 लाख से ज्यादा SUVs बेचने का बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। विक्टोरिस (Victoris) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के अलावा फ्रोंक्स (Fronx) और ब्रेजा (Brezza) भी कंपनी की टॉप-सेलिंग SUVs में शामिल हैं और साल की टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में भी जगह बनाए हुए हैं।

अलग पहचान के साथ आई विक्टोरिस

हालांकि, विक्टोरिस (Victoris) का प्लेटफॉर्म ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) जैसा ही है, लेकिन मारुति (Maruti) ने इसे बिल्कुल नया और अलग डिजाइन दिया है। SUV का लुक ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड है, जो युवाओं को खासा आकर्षित कर रहा है। इसके केबिन को भी फीचर्स से भरपूर बनाया गया है।

सेफ्टी में मारुति (Maruti) की बड़ी छलांग

विक्टोरिस (Victoris) की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है। यह मॉडल भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग पाने वाली मारुति ( Maruti) की पहली कार है। इसके अलावा CNG वैरिएंट में अंडरबॉडी टैंक दिया गया है, जिससे बूट स्पेस बेहतर मिलता है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी से भरपूर

मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें Level 2 ADAS, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto जैसे कई गजब फीचर्स मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस (Victoris) में ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) वाला ही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है। इसमें All-Wheel Drive (AWD) का विकल्प भी दिया गया है।

कीमत कितनी है?

इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख से शुरू होती है और 19.99 लाख तक जाती है। इसकी शुरुआती कीमत नई जेनरेशन किआ सेल्टॉस (Kia Seltos) से करीब 49,000 कम रखी गई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Suzuki

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।