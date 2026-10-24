भारत में लॉन्च हुआ मारुति विक्टोरिस का Aurum Edition, ₹22,990 है किट की कीमत; जानिए खासियत

मारुति सुजुकी ने दिवाली से पहले अपनी पॉपुलर SUV विक्टोरिस का नया Aurum Edition लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस खास एडिशन को SUV की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया है।

मारुति सुजुकी ने दिवाली से पहले अपनी पॉपुलर SUV विक्टोरिस का नया Aurum Edition लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस खास एडिशन को SUV की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया है। यह मॉडल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर बेस्ड है। इसमें कई नए डिजाइन एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दी गई हैं। इसके लिए ग्राहकों को 22,990 रुपये की किट कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा, कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को विक्टोरिस का ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी को उम्मीद है कि उनके जुड़ने से खासकर युवा ग्राहकों के बीच SUV की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी।

नए एडिशन में क्या मिलेगा खास? मारुति विक्टोरिस Aurum Edition में सबसे बड़ा बदलाव इसके लुक में किया गया है। इसमें आगे, साइड और पीछे की स्किड प्लेट पर कॉपर कलर की डिटेलिंग दी गई है। इसके अलावा, व्हील आर्च के आसपास नई फिनिश और फ्रंट ग्रिल, फेंडर, बंपर, बॉडी साइड मोल्डिंग और डोर वाइजर पर क्रोम एक्सेसरीज मिलती हैं। केबिन और बूट को सुरक्षित रखने के लिए इसमें 3D फ्लोर मैट, 3D बूट मैट और रियर ट्रंक सिल गार्ड भी दिया गया है। हालांकि, इंजन और दूसरे मैकेनिकल हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह एडिशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में उपलब्ध है।

पहले साल में बिक्री और अवॉर्ड मारुति सुजुकी के अनुसार, विक्टोरिस ने लॉन्च के बाद अपने पहले साल में किसी भी नई पैसेंजर कार के मुकाबले सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है। कंपनी का दावा है कि इस SUV ने भारत में लॉन्च के बाद सबसे तेजी से 1 लाख और 1.5 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया। इसे ICOTY 2026 यानी इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी मिला है। इसके अलावा, BBC Top Gear India, Car India Magazine, ABP Live Auto और Hindustan Times Auto की ओर से भी इसे कार ऑफ द ईयर के सम्मान मिले हैं।

कीमत और फीचर्स भारतीय मार्केट में मारुति विक्टोरिस की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये तक है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर Infinity साउंड सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS दिया गया है। इसे Bharat NCAP और Global NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।