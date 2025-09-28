मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा में आपके लिए कौन है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? जानिए दोनों की खासियत

मारुति सुजुकी ने भारतीय मार्केट में विक्टोरिस को लॉन्च करके मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचा दी है। विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है जो ग्रैंड विटारा की 10.77 लाख रुपये से करीब 92,000 रुपये कम है।

मारुति सुजुकी ने भारतीय मार्केट में विक्टोरिस (Victoris) को लॉन्च करके मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचा दी है। मारुति विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है जो ग्रैंड विटारा की 10.77 लाख रुपये से करीब 92,000 रुपये कम है। बता दें कि मारुति विक्टोरिस दूसरी मिड-साइज एसयूवी के अलावा ग्रैंड विटारा को भी प्राइस, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में कड़ी टक्कर देगी। ऐसे में आइए दोनों एसयूवी की तुलना करते हैं।

जानिए कैसे हैं फीचर्स फीचर्स की बात करें तो विक्टोरिस सीधे-सीधे दावेदार बनकर सामने आई है जिसमें स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, जेस्चर कंट्रोल वाली पावर्ड टेलगेट और कस्टमाइजेबल एंबियंट लाइटिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। दूसरी तरफ ग्रैंड विटारा में पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और बेहतर सर्विस नेटवर्क जैसी फेमिलियर खूबियां मिलती हैं। हालांकि, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन पॉवरट्रेन की तुलना में दोनों एसयूवी में खास फर्क नहीं है। दोनों में Suzuki Global C प्लेटफॉर्म, 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन, मैनुअल, ऑटोमैटिक और ई-CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। साथ ही, दोनों में CNG वैरिएंट भी आता है जो चलाने में किफायती है। हालांकि, ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट लगभग 28 kmpl की दावा की गई माइलेज के साथ बाजार में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी में शुमार है जिससे इसे एक हल्का एडवांटेज मिलता है।