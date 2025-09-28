maruti suzuki victorious or grand vitara which offers better value for money for you मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा में आपके लिए कौन है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? जानिए दोनों की खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
मारुति सुजुकी ने भारतीय मार्केट में विक्टोरिस को लॉन्च करके मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचा दी है। विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है जो ग्रैंड विटारा की 10.77 लाख रुपये से करीब 92,000 रुपये कम है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 04:06 PM
Maruti Suzuki Jimnyarrow

मारुति सुजुकी ने भारतीय मार्केट में विक्टोरिस (Victoris) को लॉन्च करके मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचा दी है। मारुति विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है जो ग्रैंड विटारा की 10.77 लाख रुपये से करीब 92,000 रुपये कम है। बता दें कि मारुति विक्टोरिस दूसरी मिड-साइज एसयूवी के अलावा ग्रैंड विटारा को भी प्राइस, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में कड़ी टक्कर देगी। ऐसे में आइए दोनों एसयूवी की तुलना करते हैं।

जानिए कैसे हैं फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो विक्टोरिस सीधे-सीधे दावेदार बनकर सामने आई है जिसमें स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, जेस्चर कंट्रोल वाली पावर्ड टेलगेट और कस्टमाइजेबल एंबियंट लाइटिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। दूसरी तरफ ग्रैंड विटारा में पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और बेहतर सर्विस नेटवर्क जैसी फेमिलियर खूबियां मिलती हैं। हालांकि, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

पॉवरट्रेन की तुलना में दोनों एसयूवी में खास फर्क नहीं है। दोनों में Suzuki Global C प्लेटफॉर्म, 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन, मैनुअल, ऑटोमैटिक और ई-CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। साथ ही, दोनों में CNG वैरिएंट भी आता है जो चलाने में किफायती है। हालांकि, ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट लगभग 28 kmpl की दावा की गई माइलेज के साथ बाजार में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी में शुमार है जिससे इसे एक हल्का एडवांटेज मिलता है।

जानिए आपके लिए कौन बेहतर

कुल मिलाकर विक्टोरिस जहां फीचर्स और कीमत में जबरदस्त वैल्यू ऑफर करता है। वहीं, ग्रैंड विटारा की खूबी उसकी प्रूव्ड परफॉर्मेंस, मजबूत सर्विस नेटवर्क और पुरानी पहचान है। अगर हाई-टेक फीचर्स और अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट चाहिए तो विक्टोरिस एक फ्रेश और एक्साइटिंग ऑप्शन है। जबकि जो लोग एसयूवी खरीदने में पुराने अनुभव और भरोसे को तवज्जो देते हैं उनके लिए ग्रैंड विटारा अब भी एक मजबूत दावेदार बनी है।

Maruti Suzuki Car Maruti Grand Vitara Auto News Hindi

