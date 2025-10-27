खतरे में मारुति का ताज! अपनी SUVs के दम पर इस कंपनी ने मार्केट में मचाई सनसनी; दोनों के बीच अब सिर्फ 1% का अंतर

संक्षेप: मारुति सुजुकी और महिंद्रा के बीच अब सिर्फ 1% का अंतर रह गया है। यही कारण है कि मारुति का ताज खतरे में नजर आ रहा है। अपनी SUVs के दम पर महिंद्रा ने मार्केट में सनसनी मचाई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 27 Oct 2025 02:10 PM

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में सबसे तेजी से बढ़ते सेगमेंट यूटिलिटी व्हीकल्स (UVs) यानी SUV और MPV में अब एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। UV सेगमेंट ने पूरे पैसेंजर व्हीकल बाजार में 66% की बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। लेकिन, इस रेस के दो सबसे बड़े खिलाड़ी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के बीच का फासला अब बहुत कम रह गया है। FY2026 की पहली छमाही (H1 FY2026) के आंकड़े बताते हैं कि इन दोनों कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में सिर्फ 1.47% का अंतर रह गया है। आइए जानते हैं कि क्या मारुति की नई लॉन्च विक्टोरिस अपनी बादशाहत बचा पाएगी?

मारुति की हिस्सेदारी घटी

आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि महिंद्रा ने बाजार में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि मारुति की बिक्री में गिरावट आई है।

कंपनी H1 FY2026 बिक्री (यूनिट्स) सालाना बदलाव (YoY) मार्केट शेयर (H1 FY2026) मारुति सुजुकी 3,17,379 -9% 23.45% (पहले 26%) महिंद्रा 2,97,570 +14% 21.98% (पहले 20%)

दोनों कंपनियों के बीच अब सिर्फ 19,809 यूनिट्स का अंतर रह गया है। मारुति (Maruti) भले ही अभी भी नंबर एक पर है, लेकिन उसके UV मार्केट शेयर में 2.13% की बड़ी गिरावट आई है। वहीं, महिंद्रा (Mahindra) की बिक्री में 14% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे उसका शेयर 2.61% बढ़कर 22% हो गया है।

मारुति विक्टोरिस का दांव

मारुति के 8 SUV मॉडलों में से 5 ( अर्टिगा (Ertiga), ब्रेजा (Brezza), ग्रैंड विटारा (Grand Vitara), XL6 और जिम्नी (Jimny) की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। यह कंपनी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस खतरे को भांपते हुए मारुति ने एक बड़ा दांव चला है।

मारुति ने अपनी नई मिड-साइज SUV विक्टोरिस (Victoris) को अपनी मास-मार्केट एरिना (Arena) डीलरशिप से लॉन्च किया है, जिसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और किआ सेल्टोस (Kia Seltos) से है। पहले महीने में ही इसकी 4,261 यूनिट्स बिक गईं और लॉन्च के तुरंत बाद इसे 25,000 से ज्यादा बुकिंग मिली हैं। कंपनी हर महीने 8,000 से ज्यादा विक्टोरिस (Victoris) बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

EV और 7-सीटर की तैयारी

मारुति जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा (e-Vitara- दिसंबर 2025 तक) और एक 7-सीटर ग्रैंड विटारा (Grand Vitara- वर्ष 2025 के अंत तक) भी लॉन्च करने की तैयारी में है। ये नए मॉडल मारुति को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं।

महिंद्रा की जीत का मंत्र: स्कॉर्पियो और थार

महिंद्रा की सफलता का रहस्य उसके मजबूत और लोकप्रिय मॉडलों में छिपा है। स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) और स्कॉर्पियो क्लासिक (Scorpio Classic) महिंद्रा के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल बने हुए हैं। H1 FY2026 में इसकी 84,634 यूनिट्स बिकीं, जो कंपनी की कुल UV बिक्री का 28% है।

महिंद्रा थार (Thar) की जबरदस्त परफॉर्मेंस



महिंद्रा थार (Thar) ब्रांड ने रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। खासकर 5-डोर थार रॉक्स (Thar Roxx) की वजह से कुल थार (Thar) बिक्री 71% बढ़कर 59,322 यूनिट्स हो गई है। यह महिंद्रा की कुल बिक्री में 20% की हिस्सेदारी रखती है।

EV का शुरुआती फायदा

महिंद्रा को अपनी दो इलेक्ट्रिक SUVs (BE 6 और XEV 9e) से भी बढ़ावा मिल रहा है, जिनकी 23,215 यूनिट्स बिक चुकी हैं।

UV बाजार का भविष्य