मारुति ने चुपके से अपडेट की ये 6-सीटर कार, कई प्रीमियम फीचर्स से हुई लोड; अर्टिगा से भी ज्यादा कंफर्ट मिलेगा
मारुति सुजुकी XL6 में अब और भी प्रैक्टिकल बन गई है। ये प्रीमियम MPV नए फीचर्स के साथ अपडेट हो गई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम 6-सीटर MPV XL6 (Maruti Suzuki XL6) को अपग्रेड कर दिया है। ये अब और भी बेहतर हो गई है। बिना किसी बड़े ऐलान के कंपनी ने XL6 के सभी वैरिएंट्स (Zeta, Alpha और Alpha+) में ये बदलाव कर दिए हैं, जो अब आधिकारिक ब्रोशर में भी नजर आते हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी ने इस प्रीमियम एमपीवी में क्या बदलाव किए हैं।
XL6 में क्या बदला है?
नया स्पॉइलर डिजाइन
अब XL6 में फैक्ट्री-फिटेड नया रियर स्पॉइलर स्टैंडर्ड फीचर है। इसका प्रोफाइल पहले से ज्यादा स्पोर्टी है और इसमें ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कार को और स्टाइलिश बनाते हैं।
रीअर AC वेंट्स का नया पोजिशन
दूसरी रो (मिड-रो) के एयरकॉन वेंट्स अब रूफ से हटाकर सेंटर कंसोल के पीछे लगाए गए हैं। इससे न सिर्फ रियर पैसेंजर्स को बेहतर एयरफ्लो मिलेगा बल्कि हेडरूम भी पहले से ज्यादा खुला महसूस होगा।
थर्ड रो के लिए डेडिकेटेड वेंट्स
अब XL6 के थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी अपने अलग AC वेंट्स और ब्लोअर कंट्रोल मिलेंगे, जो राइट साइड में लगाए गए हैं।
टाइप-C USB पोर्ट्स
कनेक्टिविटी को और कंफर्ट बनाने के लिए XL6 में अब टाइप-C USB पोर्ट्स दिए गए हैं। दूसरी रो और तीसरी रो में दो-दो पोर्ट्स मिलते हैं।
सेफ्टी और कीमत
जुलाई 2025 में XL6 को पहले ही अपडेट किया गया था, जब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए थे। इसके चलते कीमतों में 0.8% की बढ़ोतरी हुई थी।
वर्तमान में XL6 की कीमतें:
वर्तमान में XL6 की कीमतें 11.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और 14.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
इंजन और परफॉर्मेंस
मैकेनिकल रूप से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मारुति XL6 में वही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ऑप्शन मिलता है।
इसके अलावा CNG वैरिएंट भी उपलब्ध है, जो 87 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है।
मारुति सुजुकी XL6 अब पहले से ज्यादा कंफर्टेबल, स्टाइलिश और टेक-फ्रेंडली हो गई है। खासतौर पर थर्ड-रो पैसेंजर्स और टेक-सेवी यूजर्स के लिए ये अपडेट्स काफी मायने रखते हैं। फेस्टिव सीज़न से पहले आए ये बदलाव निश्चित रूप से XL6 की लोकप्रियता को और बढ़ा देंगे।
