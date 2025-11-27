EV लेने में मत करना जल्दबाजी! मारुति ये सस्ती इलेक्ट्रिक कार ला रही; 230Km रेंज, कीमत बस इतनी
मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। इस 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ दूसरे इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। इसमें एक छोटी और अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार eWX भी शामिल है। इसे वैगनआर इलेक्ट्रिक भी का जा रहा है। उम्मीद इस बात की है कि इसे अगले साल यानी 2026 में कभी भी बाजार में लाया जा सकता है। इसका मुकाबला, टाटा टियागो EV के साथ टाटा पंच EV और MG कॉमेट EV से होगा। कंपनी ने eWX इलेक्ट्रिक को बैंकॉक मोटर शो में भी पेश किया जा चुका है।
भारत में इसके डिजाइन का पेटेंट दायर किया जा चुका है। इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले साल पेश किए गए मॉडल जैसा ही होगा। सुजुकी eWX को मारुति वैगनआर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी कहा जा रहा है। सुजुकी eWX मूल रूप से एक केई (Kei) कार होगी। यह 3,395 mm लंबी, 1,475 mm चौड़ी और 1,620 mm ऊंची होगी। फुल चार्ज पर सुजुकी eWX की रेंज 230Km तक होगी। सुजुकी eWX का प्रोफाइल बॉक्स मौजूदा वैगनआर के जैसा है। यह टोयोटा के 27PL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, जो ग्लोबल 40PL प्लेटफॉर्म का एक सस्ता वर्जन है।
इसका डिजाइन इसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इसमें लंबे विंडो ग्लास दिए हैं। जो इस कार का बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इसमें अट्रेक्टिव एलॉय व्हील भी दिए हैं। कार के चारों तरफ नियोन बैंड की कलर थीम दिखाई देती है। इसके इंटीरियर की बात करें तो अंदर ग्रीन थीम मिलेगी। इसमें MG कॉमेट की तरह लंबी टच स्क्रीन मिलेगी। जो स्पीडोमीटर के साथ इन्फोटेनमेंट का काम भी करेगी। कार में पावर विंडो के स्विच नीचे की तरफ दिए हैं।
सुजुकी eWX की बैटरी पैक से जुड़े आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये सिंगल चार्ज पर 230Km की रेंज देगी। हालांकि, इसके कितने बैटरी पैक में लॉन्च किया जाएगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बड़े बैटरी पैक से इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है। जहां तक इसकी कीमत की बात है तो इसे 10 से 12 लाख रुपए तक के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया जा सकता है।
