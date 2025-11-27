Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki Upcoming Budget Next Gen WagonR EV
EV लेने में मत करना जल्दबाजी! मारुति ये सस्ती इलेक्ट्रिक कार ला रही; 230Km रेंज, कीमत बस इतनी

EV लेने में मत करना जल्दबाजी! मारुति ये सस्ती इलेक्ट्रिक कार ला रही; 230Km रेंज, कीमत बस इतनी

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। इस 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ दूसरे इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। इसमें एक छोटी और अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार eWX भी शामिल है।

Thu, 27 Nov 2025 06:37 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। इस 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ दूसरे इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। इसमें एक छोटी और अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार eWX भी शामिल है। इसे वैगनआर इलेक्ट्रिक भी का जा रहा है। उम्मीद इस बात की है कि इसे अगले साल यानी 2026 में कभी भी बाजार में लाया जा सकता है। इसका मुकाबला, टाटा टियागो EV के साथ टाटा पंच EV और MG कॉमेट EV से होगा। कंपनी ने eWX इलेक्ट्रिक को बैंकॉक मोटर शो में भी पेश किया जा चुका है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

भारत में इसके डिजाइन का पेटेंट दायर किया जा चुका है। इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले साल पेश किए गए मॉडल जैसा ही होगा। सुजुकी eWX को मारुति वैगनआर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी कहा जा रहा है। सुजुकी eWX मूल रूप से एक केई (Kei) कार होगी। यह 3,395 mm लंबी, 1,475 mm चौड़ी और 1,620 mm ऊंची होगी। फुल चार्ज पर सुजुकी eWX की रेंज 230Km तक होगी। सुजुकी eWX का प्रोफाइल बॉक्स मौजूदा वैगनआर के जैसा है। यह टोयोटा के 27PL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, जो ग्लोबल 40PL प्लेटफॉर्म का एक सस्ता वर्जन है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx EV

Maruti Suzuki Fronx EV

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Leapmotor C10

Leapmotor C10

₹ 13 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.99 - 14.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:महिंद्रा हर महीने बेचेगी 7000 इलेक्ट्रिक कार, हर चौथा मॉडल EV होगा

इसका डिजाइन इसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इसमें लंबे विंडो ग्लास दिए हैं। जो इस कार का बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इसमें अट्रेक्टिव एलॉय व्हील भी दिए हैं। कार के चारों तरफ नियोन बैंड की कलर थीम दिखाई देती है। इसके इंटीरियर की बात करें तो अंदर ग्रीन थीम मिलेगी। इसमें MG कॉमेट की तरह लंबी टच स्क्रीन मिलेगी। जो स्पीडोमीटर के साथ इन्फोटेनमेंट का काम भी करेगी। कार में पावर विंडो के स्विच नीचे की तरफ दिए हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की जहरीली हवा को साफ बनाने एक्सपर्ट ने दी EV खरीदने की सलाह

सुजुकी eWX की बैटरी पैक से जुड़े आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये सिंगल चार्ज पर 230Km की रेंज देगी। हालांकि, इसके कितने बैटरी पैक में लॉन्च किया जाएगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बड़े बैटरी पैक से इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है। जहां तक इसकी कीमत की बात है तो इसे 10 से 12 लाख रुपए तक के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।