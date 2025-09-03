Maruti Suzuki Unveiled New Midsize Victoris SUV मारुति की नई विक्टोरिस SUV लॉन्च, 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट और 360 डिग्री कैमरा दिया; 5-स्टार सेफ्टी से लैस, Auto Hindi News - Hindustan
मारुति की नई विक्टोरिस SUV लॉन्च, 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट और 360 डिग्री कैमरा दिया; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

विक्टोरिस के सेफ्टी पैकेज की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, TPMS और मारुति मॉडल में पहली बार लेवल 2 ADAS भी मिलता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:55 PM
0

मारुति सुजुकी इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई मिडसाइज विक्टोरिस (Victoris) SUV को पेश कर दिया है। इस SUV को कुल 6 ट्रिम LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ और ZXI+(O) में खरीद पाएंगे। इस SUV को मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप नेटवर्क से बेच जाएगा। 2023 की ग्रैंड विटारा के बाद विक्टोरिस एक लोकप्रिय मिडसाइज SUV सेगमेंट में कंपनी की दूसरी दावेदार है। इसलिए, विक्टोरिस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, MG एस्टर, होंडा एलिवेट के साथ मारुति की ही ग्रैंड विटारा से होगा।

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर

>> विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर प्रमुखता से दिखाई देते हैं।

>> विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

मारुति विक्टोरिस के फीचर्स
अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।

मारुति विक्टोरिस के सेफ्टी फीचर्स
विक्टोरिस के सेफ्टी पैकेज की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मारुति मॉडल में पहली बार लेवल 2 ADAS भी मिलता है। इसके अलावा, विक्टोरिस को 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

मारुति विक्टोरिस के इंजन ऑप्शन
विक्टोरिस लगभग ग्रैंड विटारा जैसी ही है। इसमें 3 मुख्य पावरट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG विकल्प शामिल है। गौरतलब है कि मारुति सुजुकी ने CNG टैंक को अंडरबॉडी में ट्रांसफर कर दिया है, जिससे बूट स्पेस में काफी जगह मिलती है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। वहीं, फुल टैंक पर ये 1200Km रा माइलेज दे सकती है।

