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Maruti Suzuki की दो नई MPV, मिलेंगे कमाल के फीचर, एक में स्टायलिश स्लाइडिंग डोर

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी दो नई एमपीवी को मार्केट में ला सकती है। इनमें से एक इलेक्ट्रिक है और एक हाइब्रिड। इन एमपीवी में आपको कई मॉडर्न फीचर्स के साथ धांसू लुक भी मिलेगा। 

Maruti Suzuki की दो नई MPV, मिलेंगे कमाल के फीचर, एक में स्टायलिश स्लाइडिंग डोर
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अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप एक भरोसेमंद 7 सीटर कार की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) जल्द ही अपनी दो नई एमपीवी को मार्केट में ला सकती है। इनमें से एक इलेक्ट्रिक है और एक हाइब्रिड। कंपनी की इलेक्ट्रिक एमपीवी का कोडनेम YMC है। वहीं, अपकमिंग हाइब्रिड एमपीवी का कोडनेम YVF है। YMC की इसी साल मार्केट में एंट्री हो सकती है। जबकि, YVF को कंपनी साल 2029 में लॉन्च कर सकती है।

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Maruti Electric MPV (YMC)

मारुति की आने वाली इस इलेक्ट्रिक एमपीवी की अभी टेस्टिंग चल रही है। यह कंपनी के 'बॉर्न EV आर्किटेक्चर' पर बेस्ड होगी। उम्मीद है कि YMC का पावरट्रेन eVitara जैसा ही होगा, जो 49kWh 2WD, 61kWh 2WD और 61kWh AWD कॉन्फिगरेशन में आती है। यह मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 428km तक की ड्राइविंग रेंज देती है। हालांकि, नई मारुति इलेक्ट्रिक MPV की परफॉर्मेंस थोड़ी अलग हो सकती है।

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स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि मारुति YMC का लुक बॉक्सी होगा और इसका फ्रंट और रियर पार्ट अपराइट होगा। इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स अर्टिगा से लिए जा सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान देखी गई गाड़ी में बड़े हेडलैंप्स (जिनमें ड्रॉप-डाउन एलिमेंट था), एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स, eVitara से इंस्पायर्ड फ्रंट बंपर और विंडस्क्रीन के चारों ओर फैले वर्टिकल टेललैंप्स दिखे। eVitara की तरह ही मारुति सुजुकी की नई MPV में भी पुल-टाइप डोर हैंडल होंगे।

Maruti Hybrid MPV (YVF)

रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एमपीवी पर भी काम कर रही है, जो जापान में बिकने वाली सुजुकी सोलियो (Suzuki Solio) पर बेस्ड होगी। YVF कोडनेम वाले इस मॉडल की सीधी टक्कर रेनो ट्राइबर (Renault Triber) और निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) से होगी। नई मारुति हाइब्रिड MPV की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। हालांकि, इसमें मारुति सुजुकी अपना खुद का डिवेलप किया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन (कोडनेम HEV) ऑफर कर सकती है।

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जापान-स्पेक सोलियो 1.2L, 3-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन और CVT गियरबॉक्स के साथ आती है। सुजुकी सोलियो की तरह ही, नई मारुति हाइब्रिड MPV की लंबाई 3,810mm, चौड़ाई 1,645mm और ऊंचाई 1,745mm होने की उम्मीद है। साथ ही इसका व्हीलबेस 2,480mm होगा। यह ब्रांड का पहला ऐसा मॉडल भी हो सकता है जिसमें पावर्ड स्लाइडिंग रियर दरवाजे होंगे।

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आने वाली है 7-सीटर ग्रैंड विटारा

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पर बेस्ड एक नई 7-सीटर एसयूवी की टेस्टिंग कर रहा है। Y17 कोडनेम वाली इस एसयूवी को इस साल के खत्म होने से पहले लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह थ्री-रो एसयूवी हुंडई अल्काजार और टाटा सफारी को टक्कर देगी। एसयूवी का वीलबेस लंबा होगा और थर्ड-रो की सीट्स को फिट करने के लिए इसका पिछला हिस्सा भी ओवरहैंग होगा।

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बेहतर हेडरूम के लिए इसका रियर डिजाइन ज्यादा अपराइट होगा। इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ, दमदार हाइब्रिड इंजन और ऑल-वील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। एसयूवी में 6 एयरबैग और लेवल 2 ADAS के सभी फीचर्स मौजूद होंगे। इंजन ऑप्शन की बात करें, तो यह 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएगी।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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