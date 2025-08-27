मारुति ने यहां भी बना दिया रिकॉर्ड, अपने इस शोरूम से 60 लाख पुरानी कार बेच डालीं; ये नेक्सा या एरिना नहीं
कंपनी के ऑर्गनाइज्ड प्री-ओनर्स कार रिटेल चैनल मारुति सुजुकी ट्रू-वैल्यू (MSTV) ने 60 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से MSTV ने सालों में सतत वृद्धि हासिल की है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुल 492,697 कारें बेची हैं।
भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी इंडिया का एक तरफा दबदबा है। ये कंपनी हर महीने लाखों कार बेच रही है। वहीं, कंपनी सेकेंड हैंड कार बेचने के मामले में भी नंबर-1 है। दरअसल, कंपनी के ऑर्गनाइज्ड प्री-ओनर्स कार रिटेल चैनल मारुति सुजुकी ट्रू-वैल्यू (MSTV) ने 60 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से MSTV ने सालों में सतत वृद्धि हासिल की है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुल 492,697 कारें बेची हैं। गर्मजोशी, सादगी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और व्यावसायिकता जैसे मूल मूल्यों पर आधारित, मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू क्वालिटी प्री-ओन्ड कारों की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए पसंदीदा बनी हुई है।
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी ने कहा, "जैसा कि हम 60 लाख बिक्री की उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, हम अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों के ट्रू वैल्यू कारों में उनके विश्वास के लिए तहे दिल से आभारी हैं। दो दशक पहले स्थापित, मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू लगातार एक विश्वसनीय और सुरक्षित प्री-ओन्ड कार चैनल के रूप में ग्राहकों की विविध जनसांख्यिकी के लिए शीर्ष विचार रहा है। वर्तमान में यह 31 साल की औसत आयु वाले युवा ग्राहकों के बीच मजबूत प्राथमिकता रखता है। वास्तव में, ट्रू वैल्यू के 85% ग्राहक पहली बार खरीदार हैं।"
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.69 - 14.14 लाख
Nissan Magnite
₹ 6.14 - 11.76 लाख
Tata Nexon
₹ 8 - 15.6 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.9 - 14.3 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.99 - 15.79 लाख
Hyundai Venue
₹ 7.94 - 13.62 लाख
ग्राहकों के विश्वास और भरोसे को और बढ़ाते हुए, मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कारों पर 1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस उपलब्ध हैं। भारत के 305 शहरों में 606 मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू शोरूम का व्यापक नेटवर्क फैला हुआ है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू ऐप और वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक-अनुकूल डिजिटल यात्रा संभावित ग्राहकों को प्री-ओन्ड कारों की एक विस्तृत सीरीज ब्राउज करने में सक्षम बनाती है। मॉडल, कीमत, स्थान आदि के आधार पर इन्वेंट्री ब्राउज करने के लिए सहज खोज फिल्टर की सुविधा के साथ, MSTV की डिजिटल उपस्थिति को टेस्ट ड्राइव की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य सुविधाओं के साथ सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन ट्रांजिशन का समर्थन प्राप्त है।
ट्रू वैल्यू के ग्राहकों के पास मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस का ऑप्शन भी है, जो एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक और निजी बैंकों और NBFCs से आसान फाइनेंस ऑप्शन की एक सीरीज प्रदान करता है, जिससे ट्रू वैल्यू कारें अधिक सुलभ और आकर्षक बन जाती हैं। इस तरह की पहल सामूहिक रूप से मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू में अटूट विश्वास को बढ़ाती है। ये ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी और कस्टमर-सेंट्रिसिटी पर आधारित दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।