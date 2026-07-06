Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक झटके में ₹50,000 सस्ती हो गई मारुति की यह कार, 33 km+ है माइलेज, साथ में 6-एयरबैग्स भी

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मारुति सुजुकी जुलाई, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी एंट्री-लेवल कार ऑल्टो के10 के स्पेशल टैक्सी वैरिएंट टूर एच1 पर बंपर छूट दे रही है।

एक झटके में ₹50,000 सस्ती हो गई मारुति की यह कार, 33 km+ है माइलेज, साथ में 6-एयरबैग्स भी
Maruti Suzuki XL6
EMI केवल15,063/ माह

मारुति सुजुकी जुलाई, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल कार ऑल्टो के10 के स्पेशल टैक्सी वैरिएंट टूर एच1 (Tour H1) पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक मारुति सुजुकी टूर एच1 पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की भारी बचत कर सकते हैं। इस शानदार ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस और दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 21.82 लाख
EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें

कुछ ऐसी है कार की डिजाइन

मारुति सुजुकी टूर एच1 के बाहरी हिस्से में हैलोजन हेडलाइट्स, बॉडी-कलर बंपर और स्टील व्हील्स मिलते हैं। यह इसे सिटी ट्रैफिक में आसानी से चलाने लायक बनाते हैं। कमर्शियल इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इसके केबिन को काफी स्पेसियस बनाया गया है। इसमें यात्रियों के आराम के लिए आरामदायक सीटें, डिजिटल स्पीडोमीटर, फ्रंट डोर में 1-लीटर की बॉटल होल्डर, एयर कंडीशनर (AC) के साथ हीटर और पावर स्टीयरिंग जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

EMI केवल15,063/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 9.55 - 13.86 लाख

EMI केवल12,487/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

EMI केवल11,506/ माह
पात्रता जांचें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 11.02 - 12.88 लाख

EMI केवल14,409/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.41 - 12.51 लाख

EMI केवल14,919/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 13 - 17 लाख

EMI केवल16,998/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:₹5 लाख की इस मारुति कार पर आया ₹70,000 का डिस्काउंट, 25 km का है माइलेज

दमदार है कार का इंजन

टूर एच1 में मारुति का भरोसेमंद और नेक्स्ट-जनरेशन 1.0-लीटर K-Series (K10C) डुअल जेट इंजन मिलता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जो पेट्रोल मोड में 66.62bhp की पावर और 91.1Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टूर एच1 का पेट्रोल वैरिएंट 24.39 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है। जबकि इसके फैक्ट्री-फिटेड S-CNG वैरिएंट में ग्राहकों को 33.40 किमी/किलोग्राम का दमदार माइलेज मिलता है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट बेहद कम हो जाती है।

मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स से है लैस

यह गाड़ी सुजुकी के मजबूत 'हार्टेक्ट' (HEARTECT) प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर और सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट जैसे कई मॉडर्न और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:35 km से ज्यादा माइलेज वाली मारुति की इस कार पर आया बंपर डिस्काउंट

इतनी है कार की कीमत

टैक्सी चालकों और टूर ऑपरेटरों के लिए यह कार बजट में बिल्कुल फिट बैठती है। मारुति सुजुकी टूर एच1 के पेट्रोल वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4 लाख रुपये है। जबकि इसके टॉप-एंड S-CNG वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.82 लाख रुपये तक जाती है।

ये भी पढ़ें:यह है देश की सबसे सस्ती कार: ₹3.50 लाख कीमत और 32 km का माइलेज

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Alto K10

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।