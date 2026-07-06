एक झटके में ₹50,000 सस्ती हो गई मारुति की यह कार, 33 km+ है माइलेज, साथ में 6-एयरबैग्स भी

मारुति सुजुकी जुलाई, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी एंट्री-लेवल कार ऑल्टो के10 के स्पेशल टैक्सी वैरिएंट टूर एच1 पर बंपर छूट दे रही है।

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EMI केवल ₹ 15,063 / माह

मारुति सुजुकी जुलाई, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल कार ऑल्टो के10 के स्पेशल टैक्सी वैरिएंट टूर एच1 (Tour H1) पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक मारुति सुजुकी टूर एच1 पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की भारी बचत कर सकते हैं। इस शानदार ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस और दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है कार की डिजाइन मारुति सुजुकी टूर एच1 के बाहरी हिस्से में हैलोजन हेडलाइट्स, बॉडी-कलर बंपर और स्टील व्हील्स मिलते हैं। यह इसे सिटी ट्रैफिक में आसानी से चलाने लायक बनाते हैं। कमर्शियल इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इसके केबिन को काफी स्पेसियस बनाया गया है। इसमें यात्रियों के आराम के लिए आरामदायक सीटें, डिजिटल स्पीडोमीटर, फ्रंट डोर में 1-लीटर की बॉटल होल्डर, एयर कंडीशनर (AC) के साथ हीटर और पावर स्टीयरिंग जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

दमदार है कार का इंजन टूर एच1 में मारुति का भरोसेमंद और नेक्स्ट-जनरेशन 1.0-लीटर K-Series (K10C) डुअल जेट इंजन मिलता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जो पेट्रोल मोड में 66.62bhp की पावर और 91.1Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टूर एच1 का पेट्रोल वैरिएंट 24.39 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है। जबकि इसके फैक्ट्री-फिटेड S-CNG वैरिएंट में ग्राहकों को 33.40 किमी/किलोग्राम का दमदार माइलेज मिलता है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट बेहद कम हो जाती है।

मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स से है लैस यह गाड़ी सुजुकी के मजबूत 'हार्टेक्ट' (HEARTECT) प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर और सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट जैसे कई मॉडर्न और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।

इतनी है कार की कीमत टैक्सी चालकों और टूर ऑपरेटरों के लिए यह कार बजट में बिल्कुल फिट बैठती है। मारुति सुजुकी टूर एच1 के पेट्रोल वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4 लाख रुपये है। जबकि इसके टॉप-एंड S-CNG वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.82 लाख रुपये तक जाती है।