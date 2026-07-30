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Maruti Suzuki की 5 नई कार, एक का माइलेज 35 kmpl से भी ज्यादा, लिस्ट में शानदार 7 सीटर भी

By Kumar Prashant Singh
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मारुति सुजुकी भारत में अपने नए प्रोडक्ट्स की ताबड़तोड़ लॉन्चिंग करने वाली है। इनमें फेसलिफ्ट मॉडल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक MPV और नई 7-सीटर एसयूवी शामिल हैं। इनमें एक 35 kmpl से ज्यादा का माइलेज देने वाली गाड़ी भी है।

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मारुति सुजुकी ने हाल ही में 2026 Brezza Facelift को नए 1.0-लीटर टर्बो Boosterjet पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया है। खास बात है कि कंपनी अभी और ताबड़तोड़ लॉन्च करने वाली है। कंपनी आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में पांच नई कारें लॉन्च करने जा रही है। इनमें फेसलिफ्ट मॉडल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक MPV और नई 7-सीटर एसयूवी शामिल हैं। अगर आप नई मारुति खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इन अपकमिंग मॉडल्स के लॉन्च होने का इंतजार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इनमें एक ऐसी गाड़ी भी है, जो 35 kmp। से ज्यादा तक का माइलेज दे सकती है।

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Baleno Facelift

मारुति सुजुकी की सबसे पहले लॉन्च होने वाली नई कार Baleno Facelift होगी। टेस्टिंग के दौरान दिखे स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि कार का ओवरऑल डिजाइन और सिल्हूट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन फ्रंट लुक में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और हल्के बदलाव वाले LED हेडलैंप दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रिल में कनेक्टेड LED लाइट बार या फिर DRLs को कनेक्ट करने वाली क्रोम स्ट्रिप मिल सकती है। रियर में नए LED टेललैंप और हल्का अपडेटेड बंपर मिलेगा। इंजन की बात करें, तो मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह आपको नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो फिलहाल नई Swift और Dzire में मिलता है।

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Fronx Facelift और Fronx Hybrid

मारुति सुजुकी जल्द ही फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट भी लॉन्च करेगी। इसमें नए बंपर, अपडेटेड ग्रिल, बदले हुए हेडलैंप, नए LED टेललैंप और नए अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं। केबिन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। इंजन के तौर पर मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन की जगह नया Z12E 3-सिलेंडर इंजन मिल सकता है, जबकि 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन Smart Hybrid टेक्नोलॉजी के साथ आता रहेगा। फेसलिफ्ट के बाद कंपनी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड भी लॉन्च करेगी। इसमें नई सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। कंपनी का टारगेट 35 kmpl से ज्यादा का माइलेज ऑफर करने का है।

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YMC Electric MPV

eVitara के बाद मारुति अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार के तौर पर YMC Electric MPV लॉन्च करेगी। यह कंपनी की पहली फुली इलेक्ट्रिक MPV होगी। इसे eVitara वाले Heartect-e स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 4.5 मीटर होगी। इसमें 49 kWh और 61.1 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलने की संभावना है। बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज दे सकता है।

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Grand Vitara Facelift

2022 में लॉन्च होने के बाद अब ग्रैंड विटारा को पहला बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। इस फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन इंटीरियर और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा। नई ग्रैंड विटारा में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड डैशबोर्ड और Level-2 ADAS मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए जा सकते हैं। इंजन ऑप्शन्स में मौजूदा पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG पावरट्रेन आता रहेगा। वहीं, CNG वेरिएंट में अंडरबॉडी गैस टैंक दिया जा सकता है, जिससे बूट स्पेस पहले से बेहतर होगा।

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Grand Vitara 7-Seater

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पर बेस्ड एक नई 7-सीटर एसयूवी भी तैयार कर रही है, जिसे Y17 कोडनेम दिया गया है। इसमें लंबा व्हीलबेस, बड़ा रियर सेक्शन और स्टैंडर्ड ग्रैंड विटारा से अलग स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। फीचर्स की बात करें, तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, TPMS और Level-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन मौजूदा ग्रैंड विटारा जैसे ही रहेंगे, जिनमें पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG पावरट्रेन शामिल होंगे।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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