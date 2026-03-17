नई कार खरीदने का है प्लान? मारुति लाने जा रही है ये 10 नई SUV, MPV और EV; 35 km तक मिलेगा माइलेज

भारतीय कार मार्केट पर पिछले 40 सालों से राज करने वाली मारुति सुजुकी अपनी बादशाहत को छोड़ने के मूड में बिलकुल नहीं है। आने वाले महीनों और सालों में मारुति एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 10 नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है।

भारतीय कार मार्केट पर पिछले 40 सालों से राज करने वाली मारुति सुजुकी अपनी बादशाहत को छोड़ने के मूड में बिलकुल नहीं है। कंपनी ने अब एक ऐसा 'मास्टरप्लान' तैयार किया है जिससे विरोधियों की नींद उड़ना तय है। आने वाले महीनों और सालों में मारुति एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 10 नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रिक कारें और लग्जरी MPV तक सब कुछ शामिल है। मारुति का फोकस अब सिर्फ माइलेज पर नहीं, बल्कि प्रीमियम फीचर्स और एडवांस सेफ्टी जैसे ADAS पर भी है। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट देश की पसंदीदा सब-कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा जल्द ही नए अवतार में दिखने वाली है। कंपनी इसे पूरी तरह बदलने के बजाय कुछ जरूरी बदलावों के साथ पेश करेगी। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नई स्टाइल वाली LED हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। साथ ही, इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी नया होगा, जो इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी लुक देगा।

मारुति फ्रोंक्स सीरीज हाइब्रिड मारुति की यह कार देश की पहली 'सीरीज हाइब्रिड' गाड़ी होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 1.2-लीटर इंजन है, जो सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए जनरेटर का काम करेगा, जबकि पहिए इलेक्ट्रिक मोटर से चलेंगे। उम्मीद है कि यह कार 35 kmpl का शानदार माइलेज देगी। इसमें लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे हाई-टेक फीचर्स भी मिलेंगे।

मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट ग्रैंड विटारा को अब एक बड़े अपडेट की जरूरत है। कंपनी 2026 के अंत तक इसका फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकती है। इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड LED लाइट्स और बेहतर क्वालिटी का इंटीरियर मिलेगा। डैशबोर्ड को भी नया लुक दिया जाएगा और इसमें पहले से बड़ी टचस्क्रीन स्क्रीन देखने को मिलेगी, ताकि केबिन ज्यादा प्रीमियम लगे।

नई मारुति बलेनो फ्रोंक्स की तरह बलेनो में भी मारुति अपनी सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने वाली है। हाइब्रिड इंजन के अलावा, नई बलेनो का लुक पूरी तरह बदला हुआ होगा। इसके इंटीरियर को काफी लग्जरी बनाया जा रहा है और इसमें सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स जोड़े जाएंगे, जो इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाएंगे।

मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल मारुति सुजुकी अपनी फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी फ्रोंक्स का 'फ्लेक्स फ्यूल' मॉडल भी लाएगी। यह भारत की पहली ऐसी कार होगी जो E85 इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर चल सकेगी। इसका इंजन अपने आप ईंधन में इथेनॉल की मात्रा को पहचान लेगा और परफॉरमेंस को एडजस्ट कर लेगा। इससे प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल पर आपकी निर्भरता भी घटेगी।

मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV ई-विटारा के बाद मारुति अब एक इलेक्ट्रिक फैमिली कार (MPV) लाने की तैयारी में है, जिसका कोडनेम YMC रखा गया है। यह कार ई-विटारा के ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 40kWh और 60kWh के बैटरी पैक विकल्प मिल सकते हैं। इस साल के अंत तक लॉन्च होने वाली यह कार सीधे तौर पर BYD eMax7 को टक्कर देगी।

न्यू जेनरेशन मारुति अर्टिगा अर्टिगा को 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में बिल्कुल नए अवतार में पेश किया जाएगा। इसमें नया फ्रंट डिजाइन, नए बंपर और मॉडर्न LED टेल लैंप्स मिलेंगे। गाड़ी के अंदर नया डैशबोर्ड और ज्यादा प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। हालांकि, इसका भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG का ऑप्शन पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है।

मारुति Y43 माइक्रो-SUV टाटा पंच और हुंडई एक्सटर के दबदबे को खत्म करने के लिए मारुति अपनी माइक्रो-SUV (Y43) लाने वाली है। साल 2027 तक आने वाली यह छोटी SUV करीब 3.8 मीटर लंबी होगी। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन और सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। यह कार उन लोगों के लिए होगी जो कम बजट में दमदार SUV लुक चाहते हैं।

मारुति स्पेसिया बेस्ड MPV मारुति एक छोटी और सस्ती 7-सीटर कार पर काम कर रही है जो रेनो ट्राइबर और निसान ग्रेविटी को टक्कर देगी। जापान में बिकने वाली 'सुजुकी स्पेसिया' पर आधारित यह कार बॉक्सी डिजाइन की होगी ताकि अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। कम कीमत और ज्यादा स्पेस के चाहने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा।