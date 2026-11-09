टाटा पंच को टक्कर देने मारुति की नई SUV आ रही, CNG से 33Km माइलेज मिलेगा; 360° कैमरा भी मिलेगा

मारुति सुजुकी एक बेहतर मॉडल पर काम कर रही है। 'मारुति Y43' कोडनेम वाली यह नई कार पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन की जा रही है और इसे एक नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी।

टाटा पंच भारतीय बाजार में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने के बाद इस छोटी SUV ने पीछे मुड़कर नहीं देगा। हर साल इसने एक के बाद एक नए सेल्स कीर्तिमान स्थापित किए। पंच की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये पहली ऐसी कार भी रही जो एक साल के दौरान किसी मारुति कार से ज्यादा बिकी हो। भारतीय बाजार में पंच 8 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स का सफर कर चुकी है। पंच की इसी सफलता पर पूरी इंडस्ट्री की नजर है, खासकर उन अन्य मास-मार्केट ब्रांड्स की जो पहले से ही A-सेगमेंट में मौजूद हैं। जैसे- मारुति सुजुकी 2027 में टाटा पंच को टक्कर देने के लिए एक नई कार लाने की योजना बना रही है।

मारुति सुजुकी ने जनवरी 2017 में इग्निस के साथ माइक्रो-SUV सेगमेंट में शुरुआत तो की थी, लेकिन इस मॉडल को बहुत अच्छी डिमांड नहीं मिली। कंपनी ने 2026 की शुरुआत में इसे बंद कर दिया और अब एक बेहतर मॉडल पर काम कर रही है। 'मारुति Y43' कोडनेम वाली यह नई कार पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन की जा रही है और इसे एक नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी।

मारुति Y43 का डिजाइन जापान के लिए बनाई गई सुजुकी की केई कारों से इंस्पायर्ड हो सकता है। अगस्त में हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट के पास इस मॉडल का एक टेस्ट म्यूल देखा गया था। हालांकि, इसकी तस्वीर काफी धुंधली थी, लेकिन गाड़ी का आकार उन छोटी केई कारों की याद दिलाता है। सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसका आकार चौकोर है, इसमें ऊंचा और सपाट बोनट है और आगे का हिस्सा सीधा है।

मारुति Y43 और सुजुकी की केई कारों के बीच सबसे बड़ा अंतर ग्राउंड क्लीयरेंस का होगा। भारतीय सड़कों की जरूरतों को देखते हुए, इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा रखी जाएगी। मारुति सुजुकी इसमें लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दे सकती है, जो A-सेगमेंट की कार के हिसाब से काफी शानदार है। साथ ही, उम्मीद है कि कंपनी इसमें 16-इंच के एलॉय व्हील्स भी मिलेंगे।

6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा की सेफ्टी

मारुति Y43 में सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, 50 वॉट से ज्यादा आउटपुट वाले पावरफुल USB टाइप-C पोर्ट, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से इसमें LED फ्रंट फॉग लैंप, 6 एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स होने की उम्मीद है।