पैसा रखिए तैयार! भारत में ये 5 शानदार SUV लाने जा रही मारुति; एक देगी 35 km का माइलेज
मारुति सुजुकी अपने SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की पूरी तैयारी में है। भारतीय कार मार्केट में एसयूवी गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी अगले कुछ महीनों में 5 नए मॉडल्स पेश करने जा रही है।
दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की पूरी तैयारी में है। भारतीय कार मार्केट में एसयूवी गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी अगले कुछ महीनों में 5 नए मॉडल्स पेश करने जा रही है। इनमें नई टेक्नोलॉजी वाली कारों से लेकर फैमिली कारों तक सब कुछ शामिल है। कंपनी हाइब्रिड और सीएनजी सेगमेंट में भी नए ऑप्शन देने की योजना बना रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मारुति सुजुकी के इन मोस्ट-अवेटेड 5 अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।
फ्रोंक्स फेसलिफ्ट
मारुति सुजुकी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रॉसओवर कार फ्रॉन्क्स का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। इस नई कार में बदले हुए बंपर, नई फ्रंट ग्रिल और नई एलईडी लाइट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा, कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जाएंगे। इंजन की बात करें तो इसमें नया 1.2-लीटर Z12E पेट्रोल इंजन मिल सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Maruti Suzuki New Grand Vitara
₹ 14 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Fronx EV
₹ 12 लाख से शुरू
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
Maruti Suzuki Swift Hybrid
₹ 10 लाख से शुरू
फ्रोंक्स सीरीज हाइब्रिड
कंपनी फ्रोंक्स का एक बेहद खास सीरीज हाइब्रिड वर्जन भी तैयार कर रही है। यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक होगी। सका माइलेज 35 किमी प्रति लीटर से अधिक होने का दावा है। इसमें पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी चार्ज करेगा और कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगी। इसमें आपको ईवी जैसी स्मूथ ड्राइविंग मिलेगी।
ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट
ग्रैंड विटारा को भी पहला बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है, जिसमें केबिन और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, नया डैशबोर्ड और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इसमें पुराने ही 1.5-लीटर पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन मिलेंगे। इसके सीएनजी वर्जन में बूट स्पेस को बेहतर बनाया जाएगा।
ग्रैंड विटारा 7-सीटर
बड़े परिवारों के लिए मारुति ग्रैंड विटारा का 7-सीटर मॉडल (कोडनाम Y17) ला रही है। तीसरी रो की सीटों के लिए इस गाड़ी की लंबाई और व्हीलबेस को बढ़ाया जाएगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। मार्केट में इसका मुकाबला टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO जैसी गाड़ियों से होगा।
मारुति Y43 माइक्रो एसयूवी
मारुति सुजुकी एक नई माइक्रो एसयूवी Y43 पर काम कर रही है, जो इग्निस की जगह लेगी। यह कार सीधे तौर पर टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इसमें 1.2-लीटर का Z12E पेट्रोल इंजन और सीएनजी का ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी अनुमानित कीमत 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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