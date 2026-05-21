Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जून से मारुति कार खरीदना हो जाएगा महंगा, कंपनी ₹30000 का करेगी इजाफा; इस वजह से लिया फैसला

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के बताया कि वो जून 2026 से अपने सभी व्हीकल की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई कार शामिल हैं।

जून से मारुति कार खरीदना हो जाएगा महंगा, कंपनी ₹30000 का करेगी इजाफा; इस वजह से लिया फैसला

मारुति सुजुकी इंडिया देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। कंपनी के पोर्टफोलियो में देश की सबसे सस्ती कार भी शामिल हैं। नए GST 2.0 के बाद इनकी बिक्री में भी गजब का उछाला आया है। हालांकि, अब इन कारों को खरीदना महंगा होने वाला है। दअसल, कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के बताया कि वो जून 2026 से अपने सभी व्हीकल की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई नंबर-1 कार शामिल हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

मॉडल के हिसाब से कीमतें बढ़ेंगी
फाइलिंग में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बदलाव सभी मॉडलों पर लागू होगा। हालांकि, प्राइस हाइक की लिमिट हर व्हीकल के हिसाब से अलग-अलग होगी। मारुति सुजुकी ने कहा, "आपको बताया जा रहा है कि इनपुट लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, कंपनी ने जून 2026 से अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।" बता दें कि कई कंपनियां अप्रैल में ही अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर चुकी हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Eeco

Maruti Suzuki Eeco

₹ 5.21 - 6.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:सबसे बड़े फ्यूल टैंक वाली कार, एक बार फुल कराया तो 2000Km से ज्यादा दौड़ेगी

बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जाएगा
कंपनी ने कहा कि वह लागत कम करने के अपने इंटरनली कुछ उपायों के जरिए बढ़ी हुई लागत के एक हिस्से को खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालेगी। फाइलिंग में आगे कहा गया, "अब तक, कंपनी लागत को अनुकूलित करने और अपने ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को कम करने के प्रयास कर रही थी। हालांकि, अब यह जरूरी हो गया है कि बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डाला जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहकों पर पड़ने वाला असर कम से कम हो।"

ये भी पढ़ें:छा गईं महिंद्रा की ये 3 इलेक्ट्रिक SUVs, 15 महीने में ही 65615 घरों तक पहुंच गईं
ये भी पढ़ें:कल भारत में लॉन्च होंगी ये 2 नई कार, डीलरशिप पर पहले ही पहुंच चुकीं

इनपुट लागत ने कई बार कीमतें बढ़ाईं
मारुति सुजुकी, भारत के यात्री व्हीकल मार्केट में सबसे आगे है। उसने पिछले कुछ सालों में कई बार कीमतों में बदलाव किया है, क्योंकि इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव आता रहा है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में भी कुछ चुनिंदा मॉडलों की कीमतें बढ़ाई थीं, जिसका कारण उसने परिचालन खर्च में बढ़ोतरी और कच्चे माल की बढ़ती लागत बताया था। इस प्राइस हाइक के बाद उसके पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो और ऑल्टो की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। जो अभी महज 3.50 लाख रुपए से शुरू होती हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Maruti Car Maruti Suzuki अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।