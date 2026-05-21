जून से मारुति कार खरीदना हो जाएगा महंगा, कंपनी ₹30000 का करेगी इजाफा; इस वजह से लिया फैसला

कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के बताया कि वो जून 2026 से अपने सभी व्हीकल की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई कार शामिल हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। कंपनी के पोर्टफोलियो में देश की सबसे सस्ती कार भी शामिल हैं। नए GST 2.0 के बाद इनकी बिक्री में भी गजब का उछाला आया है। हालांकि, अब इन कारों को खरीदना महंगा होने वाला है। दअसल, कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के बताया कि वो जून 2026 से अपने सभी व्हीकल की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई नंबर-1 कार शामिल हैं।

मॉडल के हिसाब से कीमतें बढ़ेंगी

फाइलिंग में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बदलाव सभी मॉडलों पर लागू होगा। हालांकि, प्राइस हाइक की लिमिट हर व्हीकल के हिसाब से अलग-अलग होगी। मारुति सुजुकी ने कहा, "आपको बताया जा रहा है कि इनपुट लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, कंपनी ने जून 2026 से अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।" बता दें कि कई कंपनियां अप्रैल में ही अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर चुकी हैं।

बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जाएगा

कंपनी ने कहा कि वह लागत कम करने के अपने इंटरनली कुछ उपायों के जरिए बढ़ी हुई लागत के एक हिस्से को खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालेगी। फाइलिंग में आगे कहा गया, "अब तक, कंपनी लागत को अनुकूलित करने और अपने ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को कम करने के प्रयास कर रही थी। हालांकि, अब यह जरूरी हो गया है कि बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डाला जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहकों पर पड़ने वाला असर कम से कम हो।"