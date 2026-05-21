जून से मारुति कार खरीदना हो जाएगा महंगा, कंपनी ₹30000 का करेगी इजाफा; इस वजह से लिया फैसला
कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के बताया कि वो जून 2026 से अपने सभी व्हीकल की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई कार शामिल हैं।
मारुति सुजुकी इंडिया देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। कंपनी के पोर्टफोलियो में देश की सबसे सस्ती कार भी शामिल हैं। नए GST 2.0 के बाद इनकी बिक्री में भी गजब का उछाला आया है। हालांकि, अब इन कारों को खरीदना महंगा होने वाला है। दअसल, कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के बताया कि वो जून 2026 से अपने सभी व्हीकल की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई नंबर-1 कार शामिल हैं।
मॉडल के हिसाब से कीमतें बढ़ेंगी
फाइलिंग में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बदलाव सभी मॉडलों पर लागू होगा। हालांकि, प्राइस हाइक की लिमिट हर व्हीकल के हिसाब से अलग-अलग होगी। मारुति सुजुकी ने कहा, "आपको बताया जा रहा है कि इनपुट लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, कंपनी ने जून 2026 से अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।" बता दें कि कई कंपनियां अप्रैल में ही अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर चुकी हैं।
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Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जाएगा
कंपनी ने कहा कि वह लागत कम करने के अपने इंटरनली कुछ उपायों के जरिए बढ़ी हुई लागत के एक हिस्से को खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालेगी। फाइलिंग में आगे कहा गया, "अब तक, कंपनी लागत को अनुकूलित करने और अपने ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को कम करने के प्रयास कर रही थी। हालांकि, अब यह जरूरी हो गया है कि बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डाला जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहकों पर पड़ने वाला असर कम से कम हो।"
इनपुट लागत ने कई बार कीमतें बढ़ाईं
मारुति सुजुकी, भारत के यात्री व्हीकल मार्केट में सबसे आगे है। उसने पिछले कुछ सालों में कई बार कीमतों में बदलाव किया है, क्योंकि इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव आता रहा है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में भी कुछ चुनिंदा मॉडलों की कीमतें बढ़ाई थीं, जिसका कारण उसने परिचालन खर्च में बढ़ोतरी और कच्चे माल की बढ़ती लागत बताया था। इस प्राइस हाइक के बाद उसके पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो और ऑल्टो की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। जो अभी महज 3.50 लाख रुपए से शुरू होती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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