गुजरात में इस जगह ₹10189 करोड़ का निवेश करेगी मारुति सुजुकी, प्रोडक्शन 2.5 लाख यूनिट कर बढ़ेगा

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने बताया कि उसके बोर्ड ने गुजरात के खोराज इंडस्ट्रियल एस्टेट में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के पहले चरण को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE के माध्यम से शेयर की है।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने बताया कि उसके बोर्ड ने गुजरात के खोराज इंडस्ट्रियल एस्टेट में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के पहले चरण को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE के माध्यम से शेयर की है। यह फैसला 24 मार्च 2026 को हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया, जो दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:15 बजे खत्म हुई। यह औपचारिक जानकारी SEBI लिस्टिंग नियमों के तहत दी गई और इस पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी संजीव ग्रोवर के सिग्नेचर हैं।

प्रस्तावित कैपेसिटी में सालाना 2,50,000 गाड़ियों की बढ़ोतरी होगी। इस पहले चरण के लिए कुल 10,189 करोड़ रुपए का निवेश तय किया गया है। इसमें 2,50,000 यूनिट सालाना उत्पादन क्षमता वाले एक पूरे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण शामिल है। साथ ही, ऐसी आम बुनियादी सुविधाएं भी बनाई जाएगी, जो उसी जगह पर फ्यूचर में बनने वाले प्लांटों को भी मदद देंगी। कंपनी ने बताया है कि इस विस्तार के लिए पूरा पैसा कंपनी के अपने मुनाफे से ही लगाया जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कर्ज नहीं लिया जाएगा।

कैपेसिटी का पहला चरण 2029 तक चालू होने की उम्मीद है, बशर्ते उस समय बाजार के हालात ठीक रहें। कंपनी ने इस विस्तार के फैसले के पीछे मुख्य वजह घरेलू बाजार में बढ़ती डिमांड और निर्यात में बढ़ोतरी को बताया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी भारत और इंटरनेशनल, दोनों बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है।

अभी कंपनी का कुल प्रोडक्शन 24 लाख यूनिट

मारुति सुजुकी की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी गुरुग्राम, मानेसर, खरखौदा और हंसलपुर में मौजूद प्लांटों को मिलाकर सालाना लगभग 24 लाख यूनिट है, जिसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 26 लाख यूनिट सालाना तक पहुंच सकती है। इस आंकड़े में वे यूनिट भी शामिल हैं जिनका प्रोडक्शन पहले सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में होता था, जिसका अब कंपनी में विलय हो चुका है। कंपनी ने अपनी जानकारी में बताया है कि मौजूदा कैपेसिटी का पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे यह साफ होता है कि प्रस्तावित बढ़ोतरी की ऑपरेशनल जरूरत है।

GIDC तैयार किया गया प्लांट का एरियार

खोराज इंडस्ट्रियल एस्टेट गुजरात में स्थित है। यह गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) द्वारा विकसित क्षेत्र में आता है। GIDC राज्य सरकार की एक संस्था है, जो औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जमीन खरीदती और डेवलप करती है। इस क्षेत्र में प्लांट लगाना, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों के पश्चिमी भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने के बड़े चलन के अनुरूप है। पश्चिमी भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां हाल के सालों में औद्योगिक निवेश में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

यह घोषणा 12 जनवरी 2026 के एक लेटर के बाद आई है, जिसमें मारुति सुजुकी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसके बोर्ड ने GIDC से खोराज इंडस्ट्रियल एस्टेट में जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी है। मंगलवार का यह खुलासा उस प्रक्रिया का अगला कदम है, जिसमें बोर्ड ने अब खरीदी गई जगह पर क्षमता विस्तार के पहले चरण को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। जमीन खरीदने से लेकर कैपेसिटी विस्तार की मंजूरी तक का यह सफर लगभग 10 हफ्तों में पूरा होना यह दिखाता है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से काम कर रही है।

प्रोडक्शन में कमी कंपनी की चिंता

मारुति सुजुकी, मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर गाड़ियों की निर्माता कंपनी है और कई दशकों से नंबर-1 पोजीशन पर बनी हुई है। कंपनी मारुति सुजुकी और सुजुकी, दोनों ही ब्रांड के तहत गाड़ियां बेचती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शहरी और ग्रामीण, दोनों ही बाजारों में काफी फैला हुआ है। इसकी मूल कंपनी, जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, इस भारतीय लिस्टेड कंपनी में ज्यादातर हिस्सेदारी रखती है। जैसे-जैसे भारत में पैसेंजर गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी मुख्य वजहें बढ़ती आय, शहरीकरण और बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग हैं। कैपेसिटी की कमी कंपनी और उसके निवेशकों के लिए चिंता का एक बड़ी वजह बनती जा रही है।