Maruti Suzuki की ये 5 नई कारें जल्द हो सकती हैं लॉन्च, लिस्ट में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट और YMC भी

मारुति सुजुकी की नई कारें जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती हैं। इनमें फेसलिफ्ट के साथ ईवी और नए मॉडल भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ खास ऑफर कर सकती है।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में अपनी नई कारों को लाने की तैयारी में है। ये जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती हैं। इनमें फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट, थ्री-रो इलेक्ट्रिक एमपीवी और छोटी इलेक्ट्रिक कार भी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा कंपनी की एक नई विक्टोरिस को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इनविक्टो के अपडेटेड मॉडल की भी काफी चर्चा है। इन सभी कारों की लॉन्च टाइमलाइन और फीचर्स को लेकर अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ खास ऑफर कर सकती है।

1. मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें फ्रंट और रियर के डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और बदली हुई लाइटिंग के साथ कंपनी इसके लुक को और अट्रैक्टिव बना सकती है। इसके अलावा, नए सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स भी मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान एक रडार सेंसर दिखाई देने के बाद इसमें ADAS फीचर्स मिलने की चर्चा भी तेज हो गई है। इसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। हालांकि, अभी इन्हें कन्फर्म नहीं किया गया है। इंजन की बात करें, तो इसमें मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं। कंपनी छोटी कारों के लिए किफायती हाइब्रिड सिस्टम पर भी काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में फ्रॉन्क्स में किया जा सकता है।

2. मारुति सुजुकी YMC इलेक्ट्रिक MPV मारुति सुजुकी की YMC कंपनी की पहली फुली इलेक्ट्रिक एमपीवी हो सकती है। टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ी में थ्री-रो सीटिंग और लंबी रूफलाइन नजर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक एमपीवी मारुति ई-विटारा के ईवी प्लेटफॉर्म और कुछ पावरट्रेन कंपोनेंट्स शेयर कर सकती है। इसमें 49kWh और 61kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है, लेकिन कंपनी ने अभी स्पेसिफिकेशन को कन्फर्म नहीं किया है। बड़ी बॉडी और थ्री-रो सीटिंग के कारण इसकी रेंज ई-विटारा से अलग हो सकती है। इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

3. टेस्टिंग के दौरान दिखी मारुति विक्टोरिस मारुति विक्टोरिस का एक हेविली कवर्ड टेस्ट मॉडल नजर आया है। इसके बाद नए इंजन, ऑप्शनल फ्यूल टेक्नोलॉजी या किसी नए अपडेट को लेकर बातें की जा रही हैं। हालांकि, तस्वीरों से यह साफ नहीं होता कि कंपनी इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स-फ्यूल या किसी दूसरे फ्यूल ऑप्शन की टेस्टिंग कर रही है। विक्टोरिस को 2025 में लॉन्च किया गया था। इसलिए फिलहाल इसके फेसलिफ्ट की संभावना पर भी पक्के तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कंपनी ने इसके डिजाइन, फीचर्स या इंजन में बदलाव के बारे में फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

4. मारुति की छोटी इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा और वाईएमसी के बाद मारुति सुजुकी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को और बढ़ा सकती है। कंपनी एक छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार ला सकती है, जो शहर में चलाने और डेली यूज के लिए बेहतर ऑप्शन होगी। इसका मुकाबला टाटा पंच ईवी जैसी इलेक्ट्रिक कारों से हो सकता है। अभी इस कार के नाम और डिजाइन की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।

5. मारुति सुजुकी इनविक्टो फेसलिफ्ट मारुति की प्रीमियम एमपीवी इनविक्टो को भी अपडेट मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसके एक्सटीरियर में कुछ बदलाव करने के साथ फीचर्स की लिस्ट बढ़ा सकती है। इससे टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के मुकाबले मिलने वाले फीचर्स का अंतर कम हो सकता है। फिलहाल इनविक्टो फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट या नए फीचर्स की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। मौजूदा मॉडल में 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन के साथ e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। नए मॉडल में इंजन या वेरिएंट्स को लेकर क्या बदलाव होंगे इसका सभी को इंतजार है।