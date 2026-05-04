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मारुति सुजुकी ला रही इस SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन, बर्फीली वादियों में हो रही टेस्टिंग

May 04, 2026 06:07 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी Jimny EV लाने की तैयारी कर रही है। इसके हेविली कैमोफ्लाज्ड प्रोटोटाइप को बर्फीली वादियों में कोल्ड-वेदर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसका डिजाइन मौजूदा जिम्नी से काफी मिलता-जुलता है।

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मारुति सुजुकी फैन्स के लिए गुड न्यूज है। कंपनी अपनी पॉप्युलर ऑफ-रोडर एसयूवी Jimny का इलेक्ट्रिक वर्जन यानी Jimny EV लाने की तैयारी कर रही है। एनडीटीवी ऑटोमेट की रिपोर्ट के अनुसार इसके हेविली कैमोफ्लाज्ड प्रोटोटाइप को बर्फीली वादियों में कोल्ड-वेदर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस प्रोटोटाइप के फोटो को CarSauce ने शेयर किया है। टेस्टिंग की दौरान जिम्नी की तरह दिखने वाले दो कैमोफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल्स को देखा गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसे तेजी से डिवेलप कर रही है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।

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मौजूदा जिम्नी से काफी मिलता-जुलता प्रोटोटाइप

दिखने में सुजुकी जिम्नी ईवी प्रोटोटाइप मौजूदा जिम्नी से काफी मिलता-जुलता है। बॉक्सी बॉडी, छोटे ओवरहैंग, लगभग सीधी विंडस्क्रीन और अपराइट स्टांस, ये सभी चीजें मौजूदा जिम्नी में भी दिखाई देती हैं और अपकमिंग जिम्नी ईवी में भी इसकी झलक मिल रही है। जिम्नी ईवी टेस्ट मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव सामने की तरफ देखा जा सकता है, जहां ग्रिल का हिस्सा काफी हद तक खाली है, जो इलेक्ट्रिक वीइकल्स में नॉर्मल क्योंकि इनमें इंजन को ठंडा रखने के लिए बड़े एयर इनटेक की जरूरत नहीं होती। फ्रंट में ऊपर की तरफ स्लिम हॉरिजॉन्टल लाइटिंग एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, और फ्रंट बंपर में नीचे की तरफ होल्स भी हैं, जो बैटरी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ठंडा रखने के लिए हो सकते हैं।

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सॉलिड फ्रंट एक्सल का इस्तेमाल

सुजुकी जिम्नी ईवी की स्पाई शॉट्स को देख कर कहा जा सकता है कि प्रोटोटाइप में सॉलिड फ्रंट एक्सल का इस्तेमाल किया गया है। यह एक बड़ी जानकारी है क्योंकि कॉम्पैक्ट सेगमेंट की ज्यादातर इलेक्ट्रिक एसयूवी में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होता है, जो कंफर्टेबल राइड और सिटी यूज को ऑफ-रोड परफॉर्मेंस से अधिक प्रायोरिटी देता है। अगर प्रोडक्शन वर्जन में सॉलिड एक्सल ऑफर होता है, तो जिम्नी ईवी को उबड़-खाबड़ इलाकों में अपने अधिकतर इलेक्ट्रिक कॉम्पेटिटर्स से एक कदम आगे रहेगी।

इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं

सुजुकी ने इलेक्ट्रिक जिम्नी के लिए किसी भी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मौजूदा पेट्रोल मॉडल की बात करें, तो यह 1.5 लीटर का चार-सिलेंडर इंजन है, जो 104.8 हॉर्सपावर जेनरेट करता है, साथ ही इसमें 4WD सिस्टम और लो-रेंज ट्रांसफर केस भी है। यह देखना बाकी है कि क्या इलेक्ट्रिक मॉडल में भी इसी तरह का 4WD लेआउट होगा। यह ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ आ सकता है। सुजुकी की ई-विटारा में पहले से ही इलेक्ट्रिक AWD सिस्टम है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि क्या उस हार्डवेयर को जिम्नी के लिए ट्यून किया जाएगा या नहीं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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