maruti suzuki teases led tail-lamps for its mid-size suv that will be launched on 3 september क्रेटा, विटारा से पंगा लेने आ रही मारुति की इस SUV का पहला लुक आया सामने, इस दिन होगी लॉन्च, Auto Hindi News - Hindustan
क्रेटा, विटारा से पंगा लेने आ रही मारुति की इस SUV का पहला लुक आया सामने, इस दिन होगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी एक बार फिर बड़ा धमाका करने जा रही है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग मिड-साइज SUV का नया टीजर जारी किया है जिसमें इसका बेहद अट्रेक्टिव LED टेल-लैंप नजर आ रहा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:32 AM
भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी एक बार फिर बड़ा धमाका करने जा रही है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग मिड-साइज SUV का नया टीजर जारी किया है जिसमें इसका बेहद अट्रेक्टिव LED टेल-लैंप नजर आ रहा है। इस एसयूवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी पॉपुलर एसयूवी से होगा। एचटी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, डिजाइन के लिहाज से टेल-लैंप 3D इफेक्ट और मॉडर्न शेप के साथ काफी प्रीमियम फील देता है। बता दें कि कंपनी ने इस एसयूवी का लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

लॉन्च डेट कंफर्म

कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह नया मॉडल 3 सितंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा। मारुति इस एसयूवी को ग्रैंड विटारा और ब्रेजा के बीच पोजिशन करेगी। यानी ग्राहकों को अब एक नया मिड-रेंज ऑप्शन मिलेगा। खास बात यह है कि इसे एरीना डीलरशिप नेटवर्क से बेचा जाएगा।

दमदार होगा पावरट्रेन

डिजाइन के अलावा इसकी टेक्नोलॉजी और इंजन लाइन-अप भी खास रहने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो करीब 101bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके साथ ही CNG और पेट्रोल-हाइब्रिड वैरिएंट्स भी मिलने की संभावना है। कंपनी ने हाल ही में भारत में लिथियम-आयन बैटरी का प्रोडक्शन शुरू किया है जिसे इस एसयूवी के हाइब्रिड मॉडल में इस्तेमाल किया जा सकता है।

इतनी हो सकती है कीमत

बता दें कि मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट इस समय भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यहां हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। जबकि होंडा एलिवेट और टोयोटा हायराइडर जैसी गाड़ियां भी मार्केट में मौजूद हैं। ऐसे में मारुति की एंट्री से यह सेगमेंट और भी दिलचस्प हो जाएगी। अनुमान है कि कंपनी इसे 10 से 16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की प्राइस रेंज में पेश कर सकती है।

(फोटो क्रेडिट- एचटी ऑटो)

