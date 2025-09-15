maruti suzuki swift variant wise gst cut up to rs 106000 30 km माइलेज वाली इस सस्ती मारुति कार पर ₹100000 से ज्यादा की GST छूट, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी कटौती, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki swift variant wise gst cut up to rs 106000

30 km माइलेज वाली इस सस्ती मारुति कार पर ₹100000 से ज्यादा की GST छूट, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी कटौती

मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट (Swift) अब और किफायती हो गई है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 11:39 AM
30 km माइलेज वाली इस सस्ती मारुति कार पर ₹100000 से ज्यादा की GST छूट, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी कटौती
मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट (Swift) अब और किफायती हो गई है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है। नए प्राइस स्ट्रक्चर के तहत ग्राहकों को 1.06 लाख तक की बचत का सीधा फायदा मिल रहा है। बता दें कि मारुति स्विफ्ट पहले से ही अपनी स्टाइलिश डिजाइन, शानदार माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से देश की टॉप सेलिंग कारों में शामिल है। आइए जानते हैं वैरिएंट्स वाइज मारुति स्विफ्ट पर मिल रहे जीएसटी छूट के बारे में विस्तार से।

मारुति स्विफ्ट वैरिएंट्सजीएसटी छूट रुपये में
LXI 1.2L MT 55,000
VXI 1.2L MT63,000
VXI (O) 1.2L MT65,000
ZXI 1.2L MT 71,000
ZXI+ 1.2L MT77,000
VXI 1.2L AMT67,000
VXI (O) 1.2L AMT69,000
ZXI 1.2L AMT 75,000
ZXI+ 1.2L AMT81,000
VXI CNG 1.2L MT 70,000
VXI (O) CNG 1.2L MT73,000
ZXI CNG 1.2L MT 1,06,000

कुछ ऐसी है कार की डिजाइन

अगर डिजाइन की बात करें तो ग्राहकों को मारुति सुजुकी स्विफ्ट की राउंडेड प्रोपोर्शन, अपराइट स्टांस और कॉम्पैक्ट डाइमेंशन खूब अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा, कंपनी ने लगातार मारुति स्विफ्ट की डिजाइन में अपडेट किया है। मौजूदा मारुति स्विफ्ट में ग्राहकों को एक प्रॉमिनेंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलैंप और स्लाइटली स्क्वाड रियल प्रोफाइल मिलता है।

30 किमी से ज्यादा है माइलेज

अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें कंपनी मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। जबकि मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट में 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा किया गया है। इसके अलवा, स्विफ्ट सीएनजी में 30.9 किमी प्रति किग्रा माइलेज देने का दावा करती है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

मारुति सुजुकी स्विफ्ट के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

धांसू हैं कार के फीचर्स

दूसरी ओर मारुति स्विफ्ट के केबिन में ग्राहकों को 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, वायरलेस फोन चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

