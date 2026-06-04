स्विफ्ट पर आया ताबड़तोड़ डिस्काउंट, ₹45,000 सस्ती मिल रही; कीमत ₹5.79 लाख से घटकर इतनी रह गई

कंपनी इसके AGS वैरिएंट पर 45,000 रुपए तक के फायदे और अन्य पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 40,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। कार खरीदने पर ग्राहकों को कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे फायदे मिलेंगे।

मारुति सुजुकी जून 2026 में अपनी मोस्ट सेलिंग और इंडिया की पॉपुलर स्विफ्ट हैचबैक पर शानदार डिस्काउट लेकर आई है। इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 45,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। कंपनी इसके AGS वैरिएंट पर 45,000 रुपए तक के फायदे और अन्य पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 40,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। कार खरीदने पर ग्राहकों को कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे फायदे मिलेंगे। स्विफ्ट अपने डिजाइन, फीचर्स, माइलेज और सेफ्टी के लिए जानी जाती है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,900 रुपए है। हालांकि, इस महीने कंपनी इसकी कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा कर सकती है। इसे पेट्रोल के साथ CNG वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।