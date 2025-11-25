Hindustan Hindi News
10 महीनों में ही 1.50 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच गई ₹6 लाख से कम की ये कार, 30 km है माइलेज

10 महीनों में ही 1.50 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच गई ₹6 लाख से कम की ये कार, 30 km है माइलेज

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) हमेशा से सबसे ज्यादा बिकने वाले कारों में से एक रही है। एक बार फिर साल 2025 में भी मारुति स्विफ्ट ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है।

Tue, 25 Nov 2025 07:57 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Maruti Suzuki Swiftarrow

बता दें कि जनवरी से लेकर अक्टूबर, 2025 के बीच मारुति सुजुकी स्विफ्ट को 1,51,122 ग्राहक मिल चुके हैं। भारतीय मार्केट में मारुति स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख से 8.65 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट की मंथली बिक्री के अलावा इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है कार की डिजाइन

अगर डिजाइन की बात करें तो ग्राहकों को मारुति सुजुकी स्विफ्ट की राउंडेड प्रोपोर्शन, अपराइट स्टांस और कॉम्पैक्ट डाइमेंशन खूब अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा, कंपनी ने लगातार मारुति स्विफ्ट की डिजाइन में अपडेट किया है। मौजूदा मारुति स्विफ्ट में ग्राहकों को एक प्रॉमिनेंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलैंप और स्लाइटली स्क्वाड रियल प्रोफाइल मिलता है।

30 किमी से ज्यादा है माइलेज

अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें कंपनी मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। जबकि मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट में 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा किया गया है। इसके अलवा, स्विफ्ट सीएनजी में 30.9 किमी प्रति किग्रा माइलेज देने का दावा करती है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

मारुति सुजुकी स्विफ्ट के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

धांसू हैं कार के फीचर्स

दूसरी ओर मारुति स्विफ्ट के केबिन में ग्राहकों को 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, वायरलेस फोन चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Maruti Swift Auto News Hindi

