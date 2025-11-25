10 महीनों में ही 1.50 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच गई ₹6 लाख से कम की ये कार, 30 km है माइलेज

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) हमेशा से सबसे ज्यादा बिकने वाले कारों में से एक रही है। एक बार फिर साल 2025 में भी मारुति स्विफ्ट ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है।

Tue, 25 Nov 2025 07:57 PM

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) हमेशा से सबसे ज्यादा बिकने वाले कारों में से एक रही है। एक बार फिर साल 2025 में भी मारुति स्विफ्ट ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है। बता दें कि जनवरी से लेकर अक्टूबर, 2025 के बीच मारुति सुजुकी स्विफ्ट को 1,51,122 ग्राहक मिल चुके हैं। भारतीय मार्केट में मारुति स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख से 8.65 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट की मंथली बिक्री के अलावा इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है कार की डिजाइन अगर डिजाइन की बात करें तो ग्राहकों को मारुति सुजुकी स्विफ्ट की राउंडेड प्रोपोर्शन, अपराइट स्टांस और कॉम्पैक्ट डाइमेंशन खूब अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा, कंपनी ने लगातार मारुति स्विफ्ट की डिजाइन में अपडेट किया है। मौजूदा मारुति स्विफ्ट में ग्राहकों को एक प्रॉमिनेंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलैंप और स्लाइटली स्क्वाड रियल प्रोफाइल मिलता है।

30 किमी से ज्यादा है माइलेज अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें कंपनी मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। जबकि मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट में 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा किया गया है। इसके अलवा, स्विफ्ट सीएनजी में 30.9 किमी प्रति किग्रा माइलेज देने का दावा करती है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन मारुति सुजुकी स्विफ्ट के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।