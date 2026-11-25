मारुति स्विफ्ट के 1.2L CNG-ऑटो (AMT) पावरट्रेन वाले VXI वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा यानी 1.26% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले VXI (O) वैरिएंट की कीमत भी 10,000 रुपए बढ़ गई है, जो कि 1.22% की बढ़ोतरी के बराबर है।

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मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट की कीमतों में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। 1.2L CNG-ऑटो (AMT) पावरट्रेन वाले VXI वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा यानी 1.26% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले VXI (O) वैरिएंट की कीमत भी 10,000 रुपए बढ़ गई है, जो कि 1.22% की बढ़ोतरी के बराबर है। वहीं, 1.2L CNG-ऑटो (AMT) पावरट्रेन वाले ZXI वैरिएंट की कीमत में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो 1.13% के बराबर है। 1.2L पेट्रोल-मैनुअल, पेट्रोल-ऑटो (AMT) और CNG-मैनुअल पावरट्रेन वाले सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब स्विफ्ट की नई एक्स-शोरूम कीमतें 5.84 लाख से लेकर 8.96 लाख रुपए तक हो गई हैं।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नई एक्स-शोरूम कीमतें 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 5,83,900 Rs. 0 Rs. 5,83,900 नो चेंज VXI Rs. 6,67,900 Rs. 0 Rs. 6,67,900 नो चेंज VXI (O) Rs. 6,93,900 Rs. 0 Rs. 6,93,900 नो चेंज ZXI Rs. 7,61,900 Rs. 0 Rs. 7,61,900 नो चेंज ZXI Plus Rs. 8,28,900 Rs. 0 Rs. 8,28,900 नो चेंज 1.2L Petrol-Auto (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % VXI Rs. 7,12,900 Rs. 0 Rs. 7,12,900 नो चेंज VXI (O) Rs. 7,38,900 Rs. 0 Rs. 7,38,900 नो चेंज ZXI Rs. 8,06,900 Rs. 0 Rs. 8,06,900 नो चेंज ZXI Plus Rs. 8,73,900 Rs. 0 Rs. 8,73,900 नो चेंज 1.2L CNG-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % VXI Rs. 7,57,400 Rs. 0 Rs. 7,57,400 नो चेंज VXI (O) Rs. 7,83,400 Rs. 0 Rs. 7,83,400 नो चेंज ZXI Rs. 8,51,400 Rs. 0 Rs. 8,51,400 नो चेंज 1.2L CNG-Auto (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % VXI Rs. 7,92,400 Rs. 10,000 Rs. 8,02,400 1.26% VXI (O) Rs. 8,18,400 Rs. 10,000 Rs. 8,28,400 1.22% ZXI Rs. 8,86,400 Rs. 10,000 Rs. 8,96,400 1.13%

मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.2L पेट्रोल मैनुअल के LXI वैरिएंट की कीमत 5,83,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 6,67,900 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 6,93,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 7,61,900 रुपए और XI Plus वैरिएंट की कीमत 8,28,900 रुपए है। 1.2L पेट्रोल ऑटो के VXI वैरिएंट की कीमत 7,12,900 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 7,38,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 8,06,900 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 8,73,900 रुपए है। 1.2L CNG मैनुअल केVXI वैरिएंट की कीमत 7,57,400 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 7,83,400 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 8,51,400 रुपए है। 1.2L CNG ऑटो के VXI वैरिएंट की कीमत 8,02,400 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 8,28,400 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 8,96,400 रुपए है।

स्विफ्ट का इंजन और माइलेज

इसमें 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है। इसमें CNG AMT का ऑप्शन भी मिलता है, जिसका माइलेज 35.34 Km/Kg है।

स्विफ्ट का इंटीरियर और फीचर्स

इस कार केबिन काफी लग्जरी फील देता है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।