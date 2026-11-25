मारुति स्विफ्ट को खरीदना ₹10000 तक महंगा हुआ, कुछ पुरानी कीमत में ही मिलेंगे; देखें नई प्राइस लिस्ट
मारुति स्विफ्ट के 1.2L CNG-ऑटो (AMT) पावरट्रेन वाले VXI वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा यानी 1.26% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले VXI (O) वैरिएंट की कीमत भी 10,000 रुपए बढ़ गई है, जो कि 1.22% की बढ़ोतरी के बराबर है।
मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट की कीमतों में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। 1.2L CNG-ऑटो (AMT) पावरट्रेन वाले VXI वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा यानी 1.26% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले VXI (O) वैरिएंट की कीमत भी 10,000 रुपए बढ़ गई है, जो कि 1.22% की बढ़ोतरी के बराबर है। वहीं, 1.2L CNG-ऑटो (AMT) पावरट्रेन वाले ZXI वैरिएंट की कीमत में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो 1.13% के बराबर है। 1.2L पेट्रोल-मैनुअल, पेट्रोल-ऑटो (AMT) और CNG-मैनुअल पावरट्रेन वाले सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब स्विफ्ट की नई एक्स-शोरूम कीमतें 5.84 लाख से लेकर 8.96 लाख रुपए तक हो गई हैं।
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 5,83,900
|Rs. 0
|Rs. 5,83,900
|नो चेंज
|VXI
|Rs. 6,67,900
|Rs. 0
|Rs. 6,67,900
|नो चेंज
|VXI (O)
|Rs. 6,93,900
|Rs. 0
|Rs. 6,93,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 7,61,900
|Rs. 0
|Rs. 7,61,900
|नो चेंज
|ZXI Plus
|Rs. 8,28,900
|Rs. 0
|Rs. 8,28,900
|नो चेंज
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI
|Rs. 7,12,900
|Rs. 0
|Rs. 7,12,900
|नो चेंज
|VXI (O)
|Rs. 7,38,900
|Rs. 0
|Rs. 7,38,900
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 8,06,900
|Rs. 0
|Rs. 8,06,900
|नो चेंज
|ZXI Plus
|Rs. 8,73,900
|Rs. 0
|Rs. 8,73,900
|नो चेंज
|1.2L CNG-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI
|Rs. 7,57,400
|Rs. 0
|Rs. 7,57,400
|नो चेंज
|VXI (O)
|Rs. 7,83,400
|Rs. 0
|Rs. 7,83,400
|नो चेंज
|ZXI
|Rs. 8,51,400
|Rs. 0
|Rs. 8,51,400
|नो चेंज
|1.2L CNG-Auto (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI
|Rs. 7,92,400
|Rs. 10,000
|Rs. 8,02,400
|1.26%
|VXI (O)
|Rs. 8,18,400
|Rs. 10,000
|Rs. 8,28,400
|1.22%
|ZXI
|Rs. 8,86,400
|Rs. 10,000
|Rs. 8,96,400
|1.13%
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Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.09 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.68 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
Tata Tiago EV
₹ 6.99 - 9.99 लाख
MG Comet EV
₹ 7.9 - 10.17 लाख
मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.2L पेट्रोल मैनुअल के LXI वैरिएंट की कीमत 5,83,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 6,67,900 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 6,93,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 7,61,900 रुपए और XI Plus वैरिएंट की कीमत 8,28,900 रुपए है। 1.2L पेट्रोल ऑटो के VXI वैरिएंट की कीमत 7,12,900 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 7,38,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 8,06,900 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 8,73,900 रुपए है। 1.2L CNG मैनुअल केVXI वैरिएंट की कीमत 7,57,400 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 7,83,400 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 8,51,400 रुपए है। 1.2L CNG ऑटो के VXI वैरिएंट की कीमत 8,02,400 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 8,28,400 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 8,96,400 रुपए है।
स्विफ्ट का इंजन और माइलेज
इसमें 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है। इसमें CNG AMT का ऑप्शन भी मिलता है, जिसका माइलेज 35.34 Km/Kg है।
स्विफ्ट का इंटीरियर और फीचर्स
इस कार केबिन काफी लग्जरी फील देता है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।
स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी के लिए इस कार में हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है। हालांकि, इस मॉडल का कोई NCAP टेस्ट नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें