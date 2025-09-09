Maruti Suzuki Swift price drop of up to Rs 81,000 after gst reduced, check all details मारुति स्विफ्ट की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, सबसे सस्ता हुआ ये वैरिएंट; अब लगेगी खरीदने की लाइन, Auto Hindi News - Hindustan
मारुति स्विफ्ट की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, सबसे सस्ता हुआ ये वैरिएंट; अब लगेगी खरीदने की लाइन

अगर आप मारुति स्विफ्ट (Swift) लेने की सोच रहे थे, तो 22 सितंबर 2025 के बाद आपके लिए यह सबसे सही मौका होगा। जी हां, क्योंकि सरकार द्वारा GST रिफॉर्म के बाद मारुति स्विफ्ट की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे अब ये कार खरीदना और भी आसान हो जाएगा।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 07:50 PM
भारत सरकार की नई GST दरों (22 सितंबर 2025 से लागू) का सीधा फायदा अब ग्राहकों तक पहुंच रहा है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक स्विफ्ट (Swift) के दामों में भारी कटौती की है। GST कटौती से स्विफ्ट (Swift) कार अब 81,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद घटी मारुति ब्रेजा की कीमत, अब इसे घर लाना हुआ फायदे का सौदा

81,000 रुपये तक का फायदा

नई GST दर के मुताबिक छोटी कारों (1,200cc तक, लंबाई 4 मीटर तक) पर अब 18% टैक्स लगेगा, जो पहले 28% लगता था। इस बदलाव का असर स्विफ्ट (Swift) पर पड़ा है, जिससे कीमत लगभग 8.5% तक की घट गई है। ZXI प्लस पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 81,000 रुपये तक का फायदा मिलने की संभावना है।

मारुति स्विफ्ट क्यों है इतनी खास?

मारुति स्विफ्ट (Swift) भारतीय बाजार की बेस्टसेलर कारों में से एक है। इसकी स्टाइलिश डिजाइन, माइलेज और कम मेंटेनेंस इसे फैमिली और यंग ड्राइवर्स दोनों के लिए परफेक्ट चॉइस बनाते हैं। अब जब प्राइस कम हो गया है, तो पहली बार कार लेने वालों के लिए यह और भी आकर्षक विकल्प बन गई है।

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

पहली बार मारुति स्विफ्ट कार खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इस कार के साथ कम EMI और आसान लोन विकल्प मौजूद है। जीएसटी कटौती के बाद फेस्टिव सीजन में ज्यादा बुकिंग्स और डिलीवरी की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद घटी मारुति ब्रेजा की कीमत, अब इसे घर लाना हुआ फायदे का सौदा

सरकार के इस GST रिफॉर्म ने साफ कर दिया है कि अब कार खरीदना और भी आसान होगा। अगर आप मारुति स्विफ्ट (Swift) लेने की सोच रहे थे, तो 22 सितंबर के बाद आपके लिए ये सबसे सही मौका है।

