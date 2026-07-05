जुलाई में 15,215 से लोगों ने खरीदी यह कार, अब आ गई ₹45,000 की छूट; कीमत ₹6.79 लाख
मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) की बात करें तो जून, 2026 में इसे 15,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा। अब गुड न्यूज यह है कि कंपनी ने जुलाई में इसे 45,000 रुपये तक सस्ता कर दिया है।
भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है। इनमें मारुति सुजुकी वैगनआर, स्विफ्ट और ऑल्टो K10 जैसी कारें शामिल हैं। अगर मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) की बात करें तो जून, 2026 में इसे 15,215 लोगों ने खरीदा। इस तरह स्विफ्ट देश की टॉप-10 बेस्ट-सेलिंग कारों की लिस्ट में छठे नंबर पर रही। अब गुड न्यूज यह है कि कंपनी ने जुलाई महीने के लिए इस कार को 45,000 रुपये तक सस्ता कर दिया है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं स्विफ्ट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
डिजाइन और फीचर्स
नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट का लुक काफी स्पोर्टी और मॉडर्न है। इसके फ्रंट में नई ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और बूमरैंग-शेप के डीआरएल (DRLs) दिए गए हैं। कार के केबिन को ब्लैक थीम के साथ प्रीमियम टच दिया गया है। इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। यह सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड ऐपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा कार में वायरलेस चार्जर, सुजुकी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.84 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.17 लाख
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
₹ 7.24 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
इंजन और माइलेज है शानदार
स्विफ्ट में मारुति का नया जेड-सीरीज 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन लगभग 80-82bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स का ऑप्शन उपलब्ध है। माइलेज के मामले में यह कार बेहद शानदार है। इसका पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट लगभग 24.8 किमी/लीटर और एएमटी वैरिएंट 25.75 किमी/लीटर तक का दमदार माइलेज देता है। इसके अलावा, बेहतरीन माइलेज चाहने वालों के लिए सीएनजी (CNG) का ऑप्शन भी मौजूद है।
इसमें है 6-एयरबैग्स की सेफ्टी
सेफ्टी के मामले में मारुति ने इस बार बड़ा अपडेट किया है। नई स्विफ्ट के सभी वैरिएंट्स में अब 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड यानी बेस मॉडल से ही मिलते हैं। इसके साथ ही कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ EBD दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए इसमें ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर भी मिलते हैं। कार की बॉडी में हाई-टेन्साइल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। यह मजबूत चेसिस हादसे के वक्त केबिन को सुरक्षित रखने में मदद करती है।
इतनी है स्विफ्ट की कीमत
मारुति सुजुकी स्विफ्ट मार्केट में मुख्य रूप से 5 वैरिएंट्स - LXi, VXi, VXi (O), ZXi और ZXi+ में आती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.79 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसके टॉप-एंड वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये तक जाती है। अपने बजट, बेहतरीन रीसेल वैल्यू, कम मेंटेनेंस और शानदार परफॉर्मेंस के कारण यह हैचबैक भारतीय परिवारों और युवाओं के बीच हमेशा पहली पसंद बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।