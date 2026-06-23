महंगी हो गई सबकी फेवरेट Maruti Suzuki Swift, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत
मारुति सुजुकी स्विफ्ट महंगी हो गई है। कंपनी की इसे 7500 रुपये तक का प्राइस हाइक दिया है। खास बात है कि इसके बेस वेरिएंट की कीमत को नहीं बढ़ाया गया है। इससे पहले कंपनी ई-विटारा को भी महंगा कर चुकी है।
अगर आप मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने स्विफ्ट के VXi CNG, VXi (O) CNG और ZXi CNG की कीमत में 7500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस वजह से अब स्विफ्ट की सीएनजी रेंज की शुरुआती कीमत 7.52 लाख रुपये हो गई है। वहीं, बेस वेरिएंट की कीमत (5.79 लाख रुपये) में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि, बाकी सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 4 हजार रुपये का इजाफा हुआ है। अब स्विफ्ट की कीमत ₹5.79 लाख से ₹8.84 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) के बीच है।
20 सालों में 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स की सेल
मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल और CNG वर्जन में उपलब्ध है। यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन ऑप्शन में आती है। यह हैचबैक भारत में ब्रैंड की सबसे पॉप्युलर कारों में से एक है। इसकी चार जेनरेशन आ चुके हैं और 20 सालों में इसकी 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स की सेल हो चुकी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
Maruti Suzuki Baleno 2026
₹ 6.8 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Swift Hybrid
₹ 10 लाख से शुरू
ई-विटारा भी हुई महंगी
कंपनी ने अभी हाल में अपनी e-Vitara को भी महंगा किया है। इसे खरीदना अब 30 हजार रुपये तक महंगा हो गया है। खास बात है कि मारुति सुजुकी ने इसके डेल्टा वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। जेटा वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको अब 30 हजार रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं, अल्फा और अल्फा ड्यूल टोन वेरिएंट को कंपनी ने 20 हजार रुपये का प्राइसहाइक दिया है।
आने वाली है मारुति की नई बलेनो और ब्रेजा
कंपनी अपनी बेस्ट सेलिंग कारों में से एक बलेनो को भी मिड-लाइफ अपडेट देने वाली है। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी बलेनो में डिजिटल-फर्स्ट केबिन और बेहतर सेफ्टी पर फोकस करने वाली है। इसमें इंप्रूव्ड ग्रिल और अपडेटेड एलईडी डीआरएल के साथ एक अपीलिंग फ्रंट फेसिया और नया लोअर बंपर देखने को मिल सकता है। साथ ही, इस हैचबैक में नए अलॉय वील्स और इंप्रूव्ड टेल लाइट्स भी ऑफर की जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हैचबैक में कंपनी अब सिंगल-पैनल सनरूफ भी दे सकती है।
बलेनो के अलावा कंपनी अपनी पॉप्युलर मिड-साइड एसयूवी ब्रेजा को भी मिड-साइकिल अपडेट देने वाली है। एसयूवी में रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स और नए लोअर बंपर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रेजा फेसलिफ्ट में नए अलॉय वील्स और रिफ्रेश्ड टेललाइट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। सीएनजी वर्जन में विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी किट मिलेगी। इसके अलावा, एसयूवी में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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