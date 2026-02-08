मारुति स्विफ्ट पर आया बंपर डिस्काउंट, अभी लेने पर होगी इतने हजार की सीधी बचत; मौका चूकने वाले पछताएंगे
मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) ₹45,000 तक के आकर्षक डिस्काउंट के साथ इस समय अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत डील्स में से एक बन गई है। अगर आप एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और कम खर्च वाली हैचबैक खरीदना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से जाने न दें।
अगर आप एक स्टाइलिश, भरोसेमंद और फन-टू-ड्राइव हैचबैक खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। फरवरी 2026 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) पर कंपनी अपने पूरे लाइन-अप में सबसे ज्यादा ₹45,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इससे स्विफ्ट (Swift) अब पहले से कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
स्विफ्ट पर सबसे बड़ा ऑफर
मारुति स्विफ्ट (Maruti Suzuki) की गाड़ियों की रेंज में स्विफ्ट (Swift) उन चुनिंदा मॉडलों में शामिल है, जिन पर इस समय सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है। खास तौर पर ऊपरी वैरिएंट्स पर यह डिस्काउंट ₹45,000 तक पहुंच रहा है। यह फायदा कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट ऑफर के रूप में मिल सकता है।
|मॉडल
|कंज्यूमर ऑफर
|एक्सचेंज/स्क्रैपेज/लॉयल्टी बोनस
|इंस्टीट्यूशनल/रूरल सेल्स ऑफर
|Swift (P) – LXi
|10,000
|15,000/25,000/0
|5,000/2,100
|Swift (P) – Except L Variant – MT
|10,000
|15,000/25,000/0
|5,000/2,100
|Swift (P) – AGS
|15,000
|15,000/25,000/0
|5,000/2,100
|Swift (CNG)
|10,000
|15,000/25,000/0
|5,000/2,100
युवाओं और फैमिली दोनों की पसंद
स्विफ्ट (Swift) लंबे समय से भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक रही है। इसका स्पोर्टी लुक, हल्का बॉडी स्ट्रक्चर और दमदार परफॉर्मेंस इसे युवाओं के साथ-साथ फैमिली कार बायर्स के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन बनाता है।
माइलेज और ड्राइविंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन
स्विफ्ट (Swift) अपने अच्छे माइलेज और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि यह शहर और हाईवे—दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए पसंद की जाती है। कम मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसे लंबे समय तक चलाने के लिहाज से फायदेमंद बनाती है।
खरीदने से पहले जान लें ये बात
ध्यान रहे कि यह डिस्काउंट सीमित समय के लिए है और अलग-अलग शहरों व डीलरशिप पर ऑफर्स में थोड़ा फर्क हो सकता है। इसलिए स्विफ्ट (Swift) खरीदने से पहले अपने नजदीकी मारुति एरीना (Maruti Arena) डीलर से ऑफर्स की पूरी जानकारी जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
