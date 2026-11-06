₹50000 तक बेनिफिट्स के साथ मिल रही मारुति स्विफ्ट; CNG से 35Km+ माइलेज, 6 एयरबैग से लैस
स्विफ्ट के पेट्रोल वैरिएंट 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 10,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस तरह इस पर 50,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
मारुति स्विफ्ट अपनी मोस्ट पॉपुलर और स्टाइलिश स्विफ्ट हैचबैक पर नवंबर में शानदार बेनिफिट्स दे रही है। स्विफ्ट की कामयाबी के पीछे इसका लग्जरी लुक और फीचर्स के साथ CNG ऑप्शन में मिलना भी शामिल है। खास बात ये है कि इसके CNG वैरिएंट को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी खरीद सकते हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 35.34 km/kg तक है। बता दें कि स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख रुपए है। इस महीने यानी नवंबर में इसे खरीदने पर 50,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनफिट्स मिलेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
|स्विफ्ट पर मिलने वाले बेनिफिट्स नवंबर 2026
|डिटेल
|पेट्रोल वैरिएंट
|CNG वैरिएंट
|कैश डिस्काउंट
|₹20,000
|00
|एक्सचेंज बोनस
|₹15,000
|₹15,000
|स्क्रैपेज बोनस
|₹10,000
|₹10,000
|कॉर्पोरेट बोनस
|₹5,000
|₹5,000
|मैक्सिमम बेनिफिट्स
|₹50,000
|₹30,000
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स्विफ्ट के पेट्रोल वैरिएंट 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 10,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस तरह इस पर 50,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरी तरफ, स्विफ्ट के CNG वैरिएंट पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बाकी अन्य फायदों के साथ इस पर 30,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
CNG में ऑटो ट्रांसमिशन मिलेगा
स्विफ्ट में Z सीरीज का 1197cc का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल मोड पर 82.93 PS का मैक्सिमम पावर और 112.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG मोड पर इसका मैक्सिमम पावर 69.75 PS और मैक्सिमम टॉर्क 101.8 Nm हो जाता है। इस इंजन को 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। कार में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है।
इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है। वहीं, दावे के मुताबिक CNG ऑटोमैटिक वैरिएंट की फ्यूल एफिशिएंसी 35.34 km/kg तक है। ये आंकड़े आपकी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से बदल सकते हैं। ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हैचबैक में से एक है।
9-इंच इन्फोटेनमेंट और रियर कैमरा
कार में रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट दिए हैं। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9-इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया है।
6 एयरबैग की सेफ्टी से लैस
स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें