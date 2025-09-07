maruti suzuki swift discount up to 55000 september 2025 मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज; कीमत भी ₹7 लाख से कम, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki swift discount up to 55000 september 2025

मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज; कीमत भी ₹7 लाख से कम

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट पर सितंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) खरीदने पर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:42 PM
मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज; कीमत भी ₹7 लाख से कम
Maruti Suzuki Swift Hybridarrow

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट पर सितंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) खरीदने पर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में 40,000 रुपये तक का कंज्यूमर डिस्काउंट और 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति स्विफ्ट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है कार की डिजाइन

अगर डिजाइन की बात करें तो ग्राहकों को मारुति सुजुकी स्विफ्ट की राउंडेड प्रोपोर्शन, अपराइट स्टांस और कॉम्पैक्ट डाइमेंशन खूब अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा, कंपनी ने लगातार मारुति स्विफ्ट की डिजाइन में अपडेट किया है। मौजूदा मारुति स्विफ्ट में ग्राहकों को एक प्रॉमिनेंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलैंप और स्लाइटली स्क्वाड रियल प्रोफाइल मिलता है।

30 किमी से ज्यादा है माइलेज

अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें कंपनी मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। जबकि मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट में 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा किया गया है। इसके अलवा, स्विफ्ट सीएनजी में 30.9 किमी प्रति किग्रा माइलेज देने का दावा करती है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

मारुति सुजुकी स्विफ्ट के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 82bhp की अधिकतम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

धांसू हैं कार के फीचर्स

दूसरी ओर मारुति स्विफ्ट के केबिन में ग्राहकों को 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, वायरलेस फोन चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कीमत भी 7 लाख से कम

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.50 लाख रुपये तक जाती है।

