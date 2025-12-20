मारुति स्विफ्ट हो गई टैक्स फ्री! ग्राहकों के ₹1.89 लाख बच रहे, बेस मॉडल की कीमत सिर्फ ₹5.07 लाख हुई

संक्षेप: नए GST 2.0 से देश के अंदर छोटी कारों को खरीदना और भी सस्ता हो गया है। खासकर मारुति ने टैक्स में बड़ी कटौती कर दी है। कारों की एक्स-शोरूम कीमत कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 28% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है।

नए GST 2.0 से देश के अंदर छोटी कारों को खरीदना और भी सस्ता हो गया है। खासकर मारुति ने टैक्स में बड़ी कटौती कर दी है। कारों की एक्स-शोरूम कीमत कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 28% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। हालांकि, कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की वजह से यहां मिलने वाली कारों की कीमतों में भी कटौती हुई है। Cars24 के मुताबिक, मारुति स्विफ्ट की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 5.07 लाख रुपए है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपए है। वैरिएंट, के आधार पर स्विफ्ट पर 1.89 लाख रुपए का टैक्स बच रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) पर स्विफ्ट की कीमतों के बारे में जानने से पहले CSD के बारे में समझते हैं। दरअसल, CSD रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

मारुति स्विफ्ट की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट CSD एक्स-शोरूम अंतर स्विफ्ट Lxi ₹5.07 लाख ₹6.49 लाख ₹1.42 लाख स्विफ्ट Vxi ₹5.74 लाख ₹7.29 लाख ₹1.55 लाख स्विफ्ट Zxi ₹6.61 लाख ₹8.29 लाख ₹1.68 लाख स्विफ्ट Zxi Plus ₹7.23 लाख ₹8.99 लाख ₹1.76 लाख स्विफ्ट Vxi AMT ₹6.12 लाख ₹7.79 लाख ₹1.67 लाख स्विफ्ट Zxi AMT ₹6.98 लाख ₹8.79 लाख ₹1.81 लाख स्विफ्ट Zxi+ AMT ₹7.60 लाख ₹9.49 लाख ₹1.89 लाख

मारुति स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।