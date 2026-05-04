मारुति स्विफ्ट, ब्रेजा, विक्टोरिस, सेलेरियो पर आया ₹70000 तक का डिस्काउंट, मौका 31 मई तक वैलिड
मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी एरिना डीलरशिप से बिकने वाली कारों पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की छूट दे रही है।
मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी एरिना डीलरशिप से बिकने वाली कारों पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इन कारों में मारुति सुजुकी स्विफ्ट, विक्टोरिस, सिलेरियो और ब्रेजा जैसे मॉडल शामिल हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन कारों पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर के बारे में विस्तार से।
मारुति सुजुकी सेलेरियो
मारुति सुजुकी सिलेरियो पर कंपनी अधिकतम 37,500 रुपये तक की छूट दे रही है। इस ऑफर में 10,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के अलावा 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 25,000 रुपये तक का स्क्रेपेज बोनस मिल रहा है। इसके अलावा, ग्राहकों को मारुति सुजुकी सिलेरियो पर 2,500 रुपये का इंस्टीट्यूशनल ऑफर या 2,100 रुपये का रूरल सेल्स ऑफर भी मिलेगा।
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Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
मारुति सुजुकी स्विफ्ट
दूसरी ओर मारुति सुजुकी स्विफ्ट पर भी कंपनी इस दौरान बंपर डिस्काउंट दे रही है। मई महीने में ग्राहक मारुति सुजुकी स्विफ्ट खरीदने पर अधिकतम 45,000 रुपया तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 15,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के अलावा 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 25,000 रुपये का स्क्रेपेज बोनस शामिल है। इसके अलावा, ग्राहक 5,000 रुपये तक के इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं।
मारुति सुजुकी ब्रेजा
मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर एसयूवी ब्रेजा पर इस दौरान बंपर डिस्काउंट दे रही है। इस दौरान ग्राहक मारुति ब्रेजा खरीदने पर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 25,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के अलावा 20,000 का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपये का स्क्रेपेज बोनस शामिल है। इसके अलावा, ग्राहक 5,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल बोनस भी ले सकते हैं।
मारुति सुजुकी विक्टोरिस
मारुति सुजुकी अपनी नई-नवेली एसयूवी विक्टोरिस पर भी बंपर छूट दे रही है। इस दौरान ग्राहक मारुति सुजुकी विक्टोरिस खरीदने पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 60,000 रुपये तक का स्क्रेपेज बोनस शामिल है। इसके अलावा, ग्राहक 10,000 रुपये तक का इंस्टीट्यूशनल ऑफर भी ले सकते हैं।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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