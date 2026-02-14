₹5.79 लाख की 30km माइलेज वाली ये कार बनी लोगों की पहली पसंद, वैगनआर-बलेनो भी पीछे; देखें टॉप-10 लिस्ट

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है। बीते महीने जनवरी, 2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) ने इस सेगमेंट में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने जनवरी, 2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) ने इस सेगमेंट में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी स्विफ्ट को बीते महीने कुल 17,806 ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति स्विफ्ट की बिक्री में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 17,081 यूनिट रहा था। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

30 किमी से ज्यादा है माइलेज अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें कंपनी मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। जबकि मारुति स्विफ्ट के पैट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट में 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा किया गया है। इसके अलवा, स्विफ्ट सीएनजी में 30.9 किमी प्रति किग्रा माइलेज देने का दावा करती है। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 8.8 लाख रुपये तक जाती है।

37% गिर गई वैगनआर की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान कुल 16,782 यूनिट कार की बिक्री की। हालांकि, इस दौरान मारुति बलेनो की बिक्री में 16 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 37 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,118 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ऑल्टो रही। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,314 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही हुंडई i20 बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने दौरान 23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,349 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस रही। ग्रैंड i10 एनआईओएस ने इस दौरान 45 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,710 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने 20 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,677 यूनिट कार की बिक्री की।