₹5.79 लाख की ये कार वैगनआर को पछाड़ फिर बनी नंबर-1, 6 एयरबैग की सेफ्टी और माइलेज 32Km से ज्यादा

संक्षेप: साल 2025 का आखिरी महीना यानी दिसंबर मारुति स्विफ्ट के दबदबे के साथ खत्म हुआ। दरअसल, बीते महीने देश के हैचबैक सेगमेंट में एक बार फिर स्विफ्ट नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। इसने अपनी ही कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पटीटर वैगनआर को पीछे छोड़ दिया।

साल 2025 का आखिरी महीना यानी दिसंबर मारुति स्विफ्ट के दबदबे के साथ खत्म हुआ। दरअसल, बीते महीने देश के हैचबैक सेगमेंट में एक बार फिर स्विफ्ट नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। इसने अपनी ही कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पटीटर वैगनआर को पीछे छोड़ दिया। दिसंबर में स्विफ्ट की 18,767 यूनिट और वैगनआर की 14,575 यूनिट बिकीं। यानी दोनों कारों के बीच 4,192 यूनिट का अंतर रहा। स्विफ्ट का सालाना आधार पर 80% की ग्रोथ मिली। जबकि, वैगनआर को इस दौरान 16% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। स्विफ्ट को LXI, VXI, VXI (O), ZXI और ZXI Plus ट्रिम में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी शुरुआती कीमत 5,78,900 रुपए है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है। जबकि इसके सीएनजी का माइलेज 32.85 km/kg तक है।

इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।