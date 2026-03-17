Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अब SUV सेगमेंट में राज कर रही ये कंपनी, अकेले हथिया ली 19.6% मार्केट; ये महिंद्रा या टाटा नहीं

Mar 17, 2026 06:54 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

मारुति सुजुकी अब SUV सेगमेंट में भी राज कर रही है। इस कंपनी ने अकेले 19.6% मार्केट हथिया ली है। FY26 में कंपनी की SUV मार्केट शेयर बढ़कर 19.6% हो गई है, जो FY20 में सिर्फ 16.8% थी।

अब SUV सेगमेंट में राज कर रही ये कंपनी, अकेले हथिया ली 19.6% मार्केट; ये महिंद्रा या टाटा नहीं

भारत में SUV का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी लहर का सबसे बड़ा फायदा अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) को मिल रहा है। FY26 में कंपनी की SUV मार्केट शेयर बढ़कर 19.6% हो गई है, जो FY20 में सिर्फ 16.8% थी, यानी साफ है कि मारुति अब सिर्फ छोटी कारों की कंपनी नहीं रही, बल्कि तेजी से SUV सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:फरवरी में धूम-धाम से लॉन्च हुई मारुति की ये कार, लेकिन सिर्फ 214 ग्राहक ही मिले

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

6 सालों में 7 नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी

भारत में SUV की डिमांड पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। 2019 में जहां SUVs का शेयर करीब 26.5% था, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 54.7% हो गया, यानी अब आधी से ज्यादा कार खरीदार SUV ही पसंद कर रहे हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए मारुति ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है और आने वाले 5–6 सालों में 7 नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

कंपनी की सफलता के पीछे ये मॉडल

कंपनी की इस सफलता के पीछे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara), मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza), मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) और मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) जैसे मॉडल्स का बड़ा हाथ है। इसके अलावा नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स जैसे ई-विटारा (e-Vitara) भी कंपनी की प्लानिंग में शामिल हैं।

9 महीनों में 13.50 लाख गाड़ियां सेल

आपको बता दें कि FY26 के पहले 9 महीनों में कंपनी ने कुल 13.5 लाख गाड़ियां बेचीं, जिनमें से करीब 3.67 लाख SUVs थीं, जो इस सेगमेंट की बढ़ती ताकत को दिखाता है।

40 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का लक्ष्य

भविष्य की बात करें तो मारुति सिर्फ नए मॉडल ही नहीं ला रही, बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी बढ़ा रही है। कंपनी का लक्ष्य FY30 तक सालाना 40 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का है, जिसमें गुजरात का नया प्लांट भी अहम भूमिका निभाएगा।

ये भी पढ़ें:नई कार खरीदने का है प्लान? मारुति लाने जा रही है ये 10 नई SUV, MPV और EV

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) अब SUV गेम में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। अगर यही रफ्तार रही, तो आने वाले सालों में मारुति SUV सेगमेंट में भी नंबर-1 बन सकती है

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Suzuki Maruti Suzuki Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।