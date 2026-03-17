अब SUV सेगमेंट में राज कर रही ये कंपनी, अकेले हथिया ली 19.6% मार्केट; ये महिंद्रा या टाटा नहीं

Mar 17, 2026 06:54 pm IST

मारुति सुजुकी अब SUV सेगमेंट में भी राज कर रही है। इस कंपनी ने अकेले 19.6% मार्केट हथिया ली है। FY26 में कंपनी की SUV मार्केट शेयर बढ़कर 19.6% हो गई है, जो FY20 में सिर्फ 16.8% थी।

भारत में SUV का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी लहर का सबसे बड़ा फायदा अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) को मिल रहा है। FY26 में कंपनी की SUV मार्केट शेयर बढ़कर 19.6% हो गई है, जो FY20 में सिर्फ 16.8% थी, यानी साफ है कि मारुति अब सिर्फ छोटी कारों की कंपनी नहीं रही, बल्कि तेजी से SUV सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

6 सालों में 7 नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी भारत में SUV की डिमांड पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। 2019 में जहां SUVs का शेयर करीब 26.5% था, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 54.7% हो गया, यानी अब आधी से ज्यादा कार खरीदार SUV ही पसंद कर रहे हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए मारुति ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है और आने वाले 5–6 सालों में 7 नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

कंपनी की सफलता के पीछे ये मॉडल

कंपनी की इस सफलता के पीछे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara), मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza), मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) और मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) जैसे मॉडल्स का बड़ा हाथ है। इसके अलावा नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स जैसे ई-विटारा (e-Vitara) भी कंपनी की प्लानिंग में शामिल हैं।

9 महीनों में 13.50 लाख गाड़ियां सेल

आपको बता दें कि FY26 के पहले 9 महीनों में कंपनी ने कुल 13.5 लाख गाड़ियां बेचीं, जिनमें से करीब 3.67 लाख SUVs थीं, जो इस सेगमेंट की बढ़ती ताकत को दिखाता है।

40 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का लक्ष्य

भविष्य की बात करें तो मारुति सिर्फ नए मॉडल ही नहीं ला रही, बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी बढ़ा रही है। कंपनी का लक्ष्य FY30 तक सालाना 40 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का है, जिसमें गुजरात का नया प्लांट भी अहम भूमिका निभाएगा।