इस कंपनी ने रचा इतिहास! फरवरी में बेच डालीं ताबड़तोड़ 2.14 लाख कारें; बिक्री में बनी नंबर-1

मारुति सुजुकी ने फरवरी, 2026 में अपनी बिक्री के आंकड़ों से सबको चौंका दिया है। कंपनी ने इस महीने कुल 2,13,995 यूनिट कारों की बिक्री की है। यह पिछले साल यानी फरवरी, 2025 में हुई 1,99,400 यूनिट बिक्री के मुकाबले काफी ज्यादा है।

मारुति सुजुकी ने फरवरी, 2026 में अपनी बिक्री के आंकड़ों से सबको चौंका दिया है। कंपनी ने इस महीने कुल 2,13,995 यूनिट कारों की बिक्री की है। यह पिछले साल यानी फरवरी, 2025 में हुई 1,99,400 यूनिट बिक्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। मारुति की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एसयूवी की बढ़ती डिमांड और विदेशों में होने वाला रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट है। हालांकि, एक समय पर मारुति की पहचान रही छोटी कारों (Alto, S-Presso) और कॉम्पैक्ट कारों (Swift, Baleno) की रफ्तार इस बार थोड़ी धीमी रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

मारुति एसयूवी की ताबड़तोड़ बिक्री मारुति की 'यूटिलिटी व्हीकल' ब्रेजा, अर्टिगा, ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स और नई e Vitara जैसी गाड़ियों ने फरवरी में कमाल कर दिया है। इस सेगमेंट ने फरवरी में 72,756 यूनिट्स की सेल दर्ज की है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 7,000 यूनिट्स ज्यादा है। साफ है कि भारतीय ग्राहकों का झुकाव अब छोटी हैचबैक कारों से हटकर एसयूवी और बड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं, वैन सेगमेंट में मारुति ईको ने भी अपना दबदबा बनाए रखा। ईको को कुल 11,620 ग्राहक मिले।

56% बढ़ गया एक्सपोर्ट मारुति के लिए इस महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी इसके एक्सपोर्ट से आई है। कंपनी ने विदेशी बाजारों में 39,155 गाड़ियां भेजीं। यह पिछले साल की तुलना में 56 पर्सेंट की भारी-भरकम ग्रोथ दिखाती है। यह आंकड़ा साबित करता है कि मारुति की 'मेड इन इंडिया' कारों की डिमांड अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं, डोमेस्टिक मार्केट (भारत) में कुल पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 1,61,000 यूनिट्स रही जो पिछले साल के लगभग बराबर ही है।