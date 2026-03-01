इस कंपनी ने रचा इतिहास! फरवरी में बेच डालीं ताबड़तोड़ 2.14 लाख कारें; बिक्री में बनी नंबर-1
मारुति सुजुकी ने फरवरी, 2026 में अपनी बिक्री के आंकड़ों से सबको चौंका दिया है। कंपनी ने इस महीने कुल 2,13,995 यूनिट कारों की बिक्री की है। यह पिछले साल यानी फरवरी, 2025 में हुई 1,99,400 यूनिट बिक्री के मुकाबले काफी ज्यादा है।
मारुति सुजुकी ने फरवरी, 2026 में अपनी बिक्री के आंकड़ों से सबको चौंका दिया है। कंपनी ने इस महीने कुल 2,13,995 यूनिट कारों की बिक्री की है। यह पिछले साल यानी फरवरी, 2025 में हुई 1,99,400 यूनिट बिक्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। मारुति की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एसयूवी की बढ़ती डिमांड और विदेशों में होने वाला रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट है। हालांकि, एक समय पर मारुति की पहचान रही छोटी कारों (Alto, S-Presso) और कॉम्पैक्ट कारों (Swift, Baleno) की रफ्तार इस बार थोड़ी धीमी रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
मारुति एसयूवी की ताबड़तोड़ बिक्री
मारुति की 'यूटिलिटी व्हीकल' ब्रेजा, अर्टिगा, ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स और नई e Vitara जैसी गाड़ियों ने फरवरी में कमाल कर दिया है। इस सेगमेंट ने फरवरी में 72,756 यूनिट्स की सेल दर्ज की है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 7,000 यूनिट्स ज्यादा है। साफ है कि भारतीय ग्राहकों का झुकाव अब छोटी हैचबैक कारों से हटकर एसयूवी और बड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं, वैन सेगमेंट में मारुति ईको ने भी अपना दबदबा बनाए रखा। ईको को कुल 11,620 ग्राहक मिले।
56% बढ़ गया एक्सपोर्ट
मारुति के लिए इस महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी इसके एक्सपोर्ट से आई है। कंपनी ने विदेशी बाजारों में 39,155 गाड़ियां भेजीं। यह पिछले साल की तुलना में 56 पर्सेंट की भारी-भरकम ग्रोथ दिखाती है। यह आंकड़ा साबित करता है कि मारुति की 'मेड इन इंडिया' कारों की डिमांड अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं, डोमेस्टिक मार्केट (भारत) में कुल पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 1,61,000 यूनिट्स रही जो पिछले साल के लगभग बराबर ही है।
मारुति के लिए मिला-जुला रहा फरवरी
कुल मिलाकर फरवरी, 2026 मारुति सुजुकी के लिए मिला-जुला लेकिन सफल रहा। इस दौरान छोटी कारों की बिक्री में थोड़ी गिरावट (करीब 76,624 यूनिट्स) देखी गई। जबकि एसयूवी और कमर्शियल गाड़ियों ने कंपनी की कुल ग्रोथ को 2 लाख यूनिट्स के पार पहुंचाने में मदद की। टोयोटा जैसी दूसरी कंपनियों को भी मारुति ने 10,710 गाड़ियां सप्लाई की हैं। मारुति की यह रिपोर्ट बताती है कि कंपनी अब एक 'स्मॉल कार मेकर' से बदलकर एक 'SUV और ग्लोबल एक्सपोर्टर' की बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
