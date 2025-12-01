टाटा, महिंद्रा, हुंडई छोड़ इस कंपनी की कारों पर टूटे ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; 60% बढ़ गया एक्सपोर्ट

संक्षेप: मारुति सुजुकी की कारों को हमेशा की तरह एक बार फिर सबसे ज्यादा खरीददार मिले। बता दें कि बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में मारुति सुजुकी की कारों को घरेलू मार्केट में कुल 1,70,971 खरीदार मिले।

हमेशा की तरह एक बार फिर मारुति सुजुकी की कारों को भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा खरीददार मिले। बता दें कि बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में मारुति सुजुकी की कारों को घरेलू मार्केट में कुल 1,70,971 खरीदार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति की कार बिक्री में 20.99 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 1,41,312 यूनिट था। कंपनी की इस बिक्री में मारुति सुजुकी अर्टिगा, ब्रेजा, स्विफ्ट, डिजायर और ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवी का सबसे बड़ा योगदान रहा।

60% से ज्यादा बढ़ गया एक्सपोर्ट दूसरी ओर इस दौरान मारुति सुजुकी ने एक्सपोर्ट में भी कमाल कर दिया। बता दें कि बीते महीने मारुति सुजुकी ने कुल 46,057 यूनिट कारों को देश से बाहर भेजा। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 28,633 यूनिट था। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति सुजुकी के एक्सपोर्ट में 60.85 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

मिनी और कॉम्पैक्ट कारों की मजबूत बिक्री पैसेंजर कार पोर्टफोलियो में मिनी सेगमेंट यानी ऑल्टो और S-Presso ने 12,347 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि पिछले साल नवंबर में यह संख्या 9,750 थी। दूसरी ओर कॉम्पैक्ट सेगमेंट, जिनमें बेलानो, स्विफ्ट, वैगनआर, डिजायर, सेलेरियो और इग्निस शामिल हैं, ने 72,926 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा पिछले साल 61,373 यूनिट रहा था। जबकि मिनी और कॉम्पैक्ट दोनों सेगमेंट मिलाकर कुल 85,273 यूनिट्स बिकीं जो पिछले साल की 71,720 यूनिट्स से ऊपर है।