स्टॉक खत्म होने का खतरा! 4 दिनों में 75000 से ज्यादा बिक गई मारुति की कारें, इन मॉडलों की डिमांड सबसे ज्यादा

नवरात्रि के दौरान मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने कारों की बिक्री में जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि बीते चार दिनों में देशभर के शोरूम में करीब 75,000 कारें बिक चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह नंबर्स जल्द 80,000 के पार पहुंच जाएगी। बिक्री में यह धमाका GST 2.0 की वजह से हुआ है जिसमें टैक्स दरों को कम कर दिया गया है। पहले टैक्स स्लैब 28-31 और 43-50 पर्सेंट के बीच था। अब यह घटकर 18 और 40 पर्सेंट हो गया है।

डेली 18,000 यूनिट बुकिंग बता दें कि ग्राहकों की पूछताछ में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, हर दिन लगभग 80,000 लोग कार खरीदने के लिए जानकारी जुटा रहे हैं। जबकि बुकिंग की संख्या रोजाना 18,000 तक पहुंच गई है। खासतौर से छोटे और एंट्री लेवल मॉडल की डिमांड में 50 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

खत्म हो सकता है स्टॉक मारुति के सबसे पॉपुलर मॉडल जैसे ब्रेजा, डिजायर और बेलानो सबसे ज्यादा बिकने वाले बन गए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने बताया कि कुछ वैरिएंट्स के स्टॉक खत्म होने वाले हैं इसलिए खरीदारों को जल्दी बुकिंग करने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि GST कटौती के पहले दिन ही मारुति सुजुकी ने 30,000 कारें बेच कर इतिहास रच दिया था।