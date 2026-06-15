अब कार सर्विसिंग की टेंशन खत्म, मारुति ने लॉन्च किया बेहद सस्ता 'स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान'; जानिए कैसे करता है काम
मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए गाड़ी की सर्विसिंग को बेहद आसान और सस्ता बनाने के लिए एक नया 'स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान' लॉन्च किया है। यह एक प्रीपेड आफ्टर-सेल्स सर्विस प्रोग्राम है।
मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए गाड़ी की सर्विसिंग को बेहद आसान और सस्ता बनाने के लिए एक नया 'स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान' लॉन्च किया है। यह एक प्रीपेड आफ्टर-सेल्स सर्विस प्रोग्राम है। यानी ग्राहक पहले ही पैसे देकर अपनी कार की सर्विसिंग का पैकेज बुक कर सकते हैं। इस प्लान को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कार मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्लान प्राइवेट कार मालिकों और कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों, दोनों के लिए उपलब्ध है। ग्राहक इस प्लान को नई गाड़ी खरीदते समय या बाद में कभी भी देश के किसी भी ऑथराइज्ड मारुति सुजुकी वर्कशॉप से खरीद सकते हैं।
कैसे काम करता है या प्लान
इस नए 'स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान' (SMP) के तहत ग्राहकों को कई तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ग्राहक चाहें तो सिर्फ लेबर कॉस्ट वाला पैकेज ले सकते हैं, या फिर पार्ट्स और लेबर दोनों को कवर करने वाला प्लान चुन सकते हैं। इसके अलावा, इसमें कमर्शियल गाड़ियों की छोटी-मोटी सर्विस, ग्राहक की मांग पर होने वाले काम और इंजन ऑयल व कूलेंट जैसे जरूरी खर्चों को भी शामिल करने की सुविधा है।
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Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
लेबर कॉस्ट पर 10% की बचत
मारुति सुजुकी का दावा है कि जो ग्राहक इस 'स्मार्ट मेंटेनेंस प्लान' को चुनेंगे, वे लेबर कॉस्ट पर कम से कम 10 पर्सेंट की सीधी बचत कर सकेंगे। इसके अलावा, गाड़ी के पार्ट्स और बाकी जरूरी सामानों पर भी ग्राहकों को अतिरिक्त बचत होगी। इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्रीपेड है। यानी आपने आज जो दाम लॉक कर दिया है, भविष्य में सर्विसिंग या पार्ट्स की कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। यह प्लान ग्राहकों को महंगाई के असर से पूरी तरह सुरक्षित रखता है।
क्या हैं इस प्लान के ऑप्शन
ग्राहकों की सुविधा के लिए कंपनी ने इस प्लान में समय और किलोमीटर के कई ऑप्शन दिए हैं। अगर आपके पास प्राइवेट कार है, तो आप 2 साल या 20,000 किलोमीटर से लेकर 10 साल या 1,00,000 किलोमीटर तक का प्लान चुन सकते हैं। वहीं, अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल है तो आपके लिए यह कवरेज 10 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक के लिए उपलब्ध है। इस प्रोग्राम की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरे देश में लागू होगा।
क्या कहती है कंपनी
इस खास सर्विस प्लान के लॉन्च पर मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ (MD & CEO) हिसाशी ताकेउची ने कहा कि यह कदम ग्राहकों की बदलती जरूरतों और उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा, "हमारे ग्राहक अब अपनी मर्जी से सर्विस पैकेज चुन सकते हैं और मेंटेनेंस के खर्च को पहले ही लॉक करके भविष्य की महंगाई से बच सकते हैं। इस पहल के जरिए हमारा मकसद ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा, भरोसा और लंबे समय का फायदा देना है।" इस नए प्लान के आने से मारुति सुजुकी ने कार रखने के खर्च को कम करने और ग्राहकों की सहूलियत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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