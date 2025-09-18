मारुति ने की सबकी बोलती बंद! अपनी कारों को 1.29 लाख रुपए तक सस्ता किया; नई प्राइस लिस्ट जारी की
मारुति ने आज अपनी सभी कारों की नई कीमतों का एलान कर दिया है। कंपनी ने नए GST स्लैब के बाद टैक्स कटौती के बाद अपनी पूरी लाइनअप की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है। इस बात की जानकारी कंपनी ने फाइल एक्सचेंज में दी है। नई रिवाइज्ड कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने आज (गुरुवार) अपनी सभी कारों की नई कीमतों का एलान कर दिया है। कंपनी ने नए GST स्लैब के बाद टैक्स कटौती के बाद अपनी पूरी लाइनअप की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है। इस बात की जानकारी कंपनी ने फाइल एक्सचेंज में दी है। नई रिवाइज्ड कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। ये GST नियमों के अनुरूप हैं। यह कदम देश में चल रहे फेस्टिव सीजन के साथ भी मेल खाता है। बता दें कि नई कीमतों के साथ अब मारुति के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत 1.29 लाख रुपए तक घटा दी है। चलिए कंपनी की कारों की नई प्राइस लिस्ट के देखते हैं।
|मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज नई कीमतें
|मॉडल
|एक्स-शोरूम कीमत में कमी (₹)
|नई शुरुआती कीमत (₹)
|एस-प्रेसो
|1,29,600 रुपए तक
|3,49,900
|ऑल्टो K10
|1,07,600 रुपए तक
|3,69,900
|सेलेरियो
|94,100 रुपए तक
|4,69,900
|वैगनआर
|79,600 रुपए तक
|4,98,900
|इग्निस
|71,300 रुपए तक
|5,35,100
|स्विफ्ट
|84,600 रुपए तक
|5,78,900
|बलेनो
|86,100 रुपए तक
|5,98,900
|टूर एस
|67,200 रुपए तक
|6,23,800
|डिजायर
|87,700 रुपए तक
|6,25,600
|फ्रोंक्स
|1,12,600 रुपए तक
|6,84,900
|ब्रेजा
|1,12,700 रुपए तक
|8,25,900
|ग्रैंड विटारा
|1,07,000 रुपए तक
|10,76,500
|जिम्नी
|51,900 रुपए तक
|12,31,500
|अर्टिगा
|46,400 रुपए तक
|8,80,000
|XL6
|52,000 रुपए तक
|11,52,300
|इनविक्टो
|61,700 रुपए तक
|24,97,400
|ईको
|68,000 रुपए तक
|5,18,100
|सुपर कैरी
|52,100 रुपए तक
|5,06,100
मारुति सुजुकी की कारों की नई कीमतों की बात करें तो एस-प्रेसो की कीमत में 1,29,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 3,49,900 रुपए हो गई है। ऑल्टो K10 की कीमत में 1,07,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 3,69,900 रुपए हो गई है। सेलेरियो की कीमत में 94,100 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 4,69,900 रुपए हो गई है। वैगनआर की कीमत में 79,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 4,98,900 रुपए हो गई है।
इग्निस की कीमत में 71,300 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,35,100 रुपए हो गई है। स्विफ्ट की कीमत में 84,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,78,900 रुपए हो गई है। बलेनो की कीमत में 86,100 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,98,900 रुपए हो गई है। टूर एस की कीमत में 67,200 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,23,800 रुपए हो गई है। डिजायर की कीमत में 87,700 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,25,600 रुपए हो गई है।
फ्रोंक्स की कीमत में 1,12,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,84,900 रुपए हो गई है। ब्रेजा की कीमत में 1,12,700 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 8,25,900 रुपए हो गई है। ग्रैंड विटारा की कीमत में 1,07,000 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 10,76,500 रुपए हो गई है। जिम्नी की कीमत में 51,900 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 12,31,500 रुपए हो गई है। अर्टिगा की कीमत में 46,400 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 8,80,000 रुपए हो गई है।
XL6 की कीमत में 52,000 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 11,52,300 रुपए हो गई है। इनविक्टो की कीमत में 61,700 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 24,97,400 रुपए हो गई है। ईको की कीमत में 68,000 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,18,100 रुपए हो गई है। सुपर कैरी की कीमत में 52,100 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,06,100 रुपए हो गई है।
