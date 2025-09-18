मारुति ने की सबकी बोलती बंद! अपनी कारों को 1.29 लाख रुपए तक सस्ता किया; नई प्राइस लिस्ट जारी की

मारुति ने आज अपनी सभी कारों की नई कीमतों का एलान कर दिया है। कंपनी ने नए GST स्लैब के बाद टैक्स कटौती के बाद अपनी पूरी लाइनअप की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है। इस बात की जानकारी कंपनी ने फाइल एक्सचेंज में दी है। नई रिवाइज्ड कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने आज (गुरुवार) अपनी सभी कारों की नई कीमतों का एलान कर दिया है। कंपनी ने नए GST स्लैब के बाद टैक्स कटौती के बाद अपनी पूरी लाइनअप की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है। इस बात की जानकारी कंपनी ने फाइल एक्सचेंज में दी है। नई रिवाइज्ड कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। ये GST नियमों के अनुरूप हैं। यह कदम देश में चल रहे फेस्टिव सीजन के साथ भी मेल खाता है। बता दें कि नई कीमतों के साथ अब मारुति के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत 1.29 लाख रुपए तक घटा दी है। चलिए कंपनी की कारों की नई प्राइस लिस्ट के देखते हैं।

मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज नई कीमतें मॉडल एक्स-शोरूम कीमत में कमी (₹) नई शुरुआती कीमत (₹) एस-प्रेसो 1,29,600 रुपए तक 3,49,900 ऑल्टो K10 1,07,600 रुपए तक 3,69,900 सेलेरियो 94,100 रुपए तक 4,69,900 वैगनआर 79,600 रुपए तक 4,98,900 इग्निस 71,300 रुपए तक 5,35,100 स्विफ्ट 84,600 रुपए तक 5,78,900 बलेनो 86,100 रुपए तक 5,98,900 टूर एस 67,200 रुपए तक 6,23,800 डिजायर 87,700 रुपए तक 6,25,600 फ्रोंक्स 1,12,600 रुपए तक 6,84,900 ब्रेजा 1,12,700 रुपए तक 8,25,900 ग्रैंड विटारा 1,07,000 रुपए तक 10,76,500 जिम्नी 51,900 रुपए तक 12,31,500 अर्टिगा 46,400 रुपए तक 8,80,000 XL6 52,000 रुपए तक 11,52,300 इनविक्टो 61,700 रुपए तक 24,97,400 ईको 68,000 रुपए तक 5,18,100 सुपर कैरी 52,100 रुपए तक 5,06,100

मारुति सुजुकी की कारों की नई कीमतों की बात करें तो एस-प्रेसो की कीमत में 1,29,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 3,49,900 रुपए हो गई है। ऑल्टो K10 की कीमत में 1,07,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 3,69,900 रुपए हो गई है। सेलेरियो की कीमत में 94,100 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 4,69,900 रुपए हो गई है। वैगनआर की कीमत में 79,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 4,98,900 रुपए हो गई है।

इग्निस की कीमत में 71,300 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,35,100 रुपए हो गई है। स्विफ्ट की कीमत में 84,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,78,900 रुपए हो गई है। बलेनो की कीमत में 86,100 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,98,900 रुपए हो गई है। टूर एस की कीमत में 67,200 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,23,800 रुपए हो गई है। डिजायर की कीमत में 87,700 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,25,600 रुपए हो गई है।

फ्रोंक्स की कीमत में 1,12,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,84,900 रुपए हो गई है। ब्रेजा की कीमत में 1,12,700 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 8,25,900 रुपए हो गई है। ग्रैंड विटारा की कीमत में 1,07,000 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 10,76,500 रुपए हो गई है। जिम्नी की कीमत में 51,900 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 12,31,500 रुपए हो गई है। अर्टिगा की कीमत में 46,400 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 8,80,000 रुपए हो गई है।