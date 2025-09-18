Maruti Suzuki slashes car prices Up to Rs 1.29 lakh after GST rate cuts मारुति ने की सबकी बोलती बंद! अपनी कारों को 1.29 लाख रुपए तक सस्ता किया; नई प्राइस लिस्ट जारी की, Auto Hindi News - Hindustan
मारुति ने की सबकी बोलती बंद! अपनी कारों को 1.29 लाख रुपए तक सस्ता किया; नई प्राइस लिस्ट जारी की

मारुति ने आज अपनी सभी कारों की नई कीमतों का एलान कर दिया है। कंपनी ने नए GST स्लैब के बाद टैक्स कटौती के बाद अपनी पूरी लाइनअप की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है। इस बात की जानकारी कंपनी ने फाइल एक्सचेंज में दी है। नई रिवाइज्ड कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 02:58 PM
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने आज (गुरुवार) अपनी सभी कारों की नई कीमतों का एलान कर दिया है। कंपनी ने नए GST स्लैब के बाद टैक्स कटौती के बाद अपनी पूरी लाइनअप की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है। इस बात की जानकारी कंपनी ने फाइल एक्सचेंज में दी है। नई रिवाइज्ड कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। ये GST नियमों के अनुरूप हैं। यह कदम देश में चल रहे फेस्टिव सीजन के साथ भी मेल खाता है। बता दें कि नई कीमतों के साथ अब मारुति के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत 1.29 लाख रुपए तक घटा दी है। चलिए कंपनी की कारों की नई प्राइस लिस्ट के देखते हैं।

मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज नई कीमतें
मॉडलएक्स-शोरूम कीमत में कमी (₹)नई शुरुआती कीमत (₹)
एस-प्रेसो1,29,600 रुपए तक3,49,900
ऑल्टो K101,07,600 रुपए तक3,69,900
सेलेरियो94,100 रुपए तक4,69,900
वैगनआर79,600 रुपए तक4,98,900
इग्निस71,300 रुपए तक5,35,100
स्विफ्ट84,600 रुपए तक5,78,900
बलेनो86,100 रुपए तक5,98,900
टूर एस67,200 रुपए तक6,23,800
डिजायर87,700 रुपए तक6,25,600
फ्रोंक्स1,12,600 रुपए तक6,84,900
ब्रेजा1,12,700 रुपए तक8,25,900
ग्रैंड विटारा1,07,000 रुपए तक10,76,500
जिम्नी51,900 रुपए तक12,31,500
अर्टिगा46,400 रुपए तक8,80,000
XL652,000 रुपए तक11,52,300
इनविक्टो61,700 रुपए तक24,97,400
ईको68,000 रुपए तक5,18,100
सुपर कैरी52,100 रुपए तक5,06,100

मारुति सुजुकी की कारों की नई कीमतों की बात करें तो एस-प्रेसो की कीमत में 1,29,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 3,49,900 रुपए हो गई है। ऑल्टो K10 की कीमत में 1,07,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 3,69,900 रुपए हो गई है। सेलेरियो की कीमत में 94,100 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 4,69,900 रुपए हो गई है। वैगनआर की कीमत में 79,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 4,98,900 रुपए हो गई है।

ये भी पढ़ें:स्विफ्ट, बलेनो, ग्लैंजा और ऑल्टो को छोड़, इस ₹5.26 लाख की कार पर टूटे ग्राहक

इग्निस की कीमत में 71,300 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,35,100 रुपए हो गई है। स्विफ्ट की कीमत में 84,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,78,900 रुपए हो गई है। बलेनो की कीमत में 86,100 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,98,900 रुपए हो गई है। टूर एस की कीमत में 67,200 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,23,800 रुपए हो गई है। डिजायर की कीमत में 87,700 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,25,600 रुपए हो गई है।

फ्रोंक्स की कीमत में 1,12,600 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 6,84,900 रुपए हो गई है। ब्रेजा की कीमत में 1,12,700 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 8,25,900 रुपए हो गई है। ग्रैंड विटारा की कीमत में 1,07,000 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 10,76,500 रुपए हो गई है। जिम्नी की कीमत में 51,900 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 12,31,500 रुपए हो गई है। अर्टिगा की कीमत में 46,400 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 8,80,000 रुपए हो गई है।

ये भी पढ़ें:एक बार फिर शोरूम पर खड़ी रह गई ये SUV, पिछले महीने नहीं मिला एक भी ग्राहक

XL6 की कीमत में 52,000 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 11,52,300 रुपए हो गई है। इनविक्टो की कीमत में 61,700 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 24,97,400 रुपए हो गई है। ईको की कीमत में 68,000 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,18,100 रुपए हो गई है। सुपर कैरी की कीमत में 52,100 रुपए की कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी नई शुरुआती कीमत 5,06,100 रुपए हो गई है।

