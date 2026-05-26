हो जाइए तैयार! मारुति जल्द लाने जा रही ये 4 धांसू SUV, लगातार हो रही टेस्टिंग; जानिए कब होगी लॉन्च
भारतीय मार्केट में इन दिनों एसयूवी (SUV) गाड़ियों का क्रेज सातवें आसमान पर है। इसे देखते हुए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अपने एसयूवी लाइनअप को पूरी तरह से नया करने की तैयारी कर रही है।
भारतीय मार्केट में इन दिनों एसयूवी (SUV) गाड़ियों का क्रेज सातवें आसमान पर है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। मार्केट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कंपनी अपनी एसयूवी लाइनअप को पूरी तरह से नया करने की तैयारी कर रही है। मारुति जल्द ही कुछ नए मॉडल्स और कुछ पुराने मॉडल्स के फेसलिफ्ट वर्जन मार्केट में उतारने वाली है। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में मारुति की 4 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।
मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट
मारुति सबसे पहले अपनी पॉपुलर एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन लाने वाली है। इसे हाल ही में सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके बंपर, फॉग लैंप और अलॉय व्हील्स को नया डिजाइन दिया जाएगा। अंदर की तरफ ग्राहकों को बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीटें और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे नए फीचर्स मिल सकते हैं। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर इंजन की जगह फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इस पर टैक्स कम लगेगा और गाड़ी की कीमत भी बजट में रहेगी।
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Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.01 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
फ्रोंक्स हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल
साल 2023 में लॉन्च होने के बाद से फ्रोंक्स मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक रही है। अब कंपनी इसका एक नया हाइब्रिड अवतार लाने जा रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह हाइब्रिड फ्रोंक्स करीब 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। यह इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार बना देगी। इसके साथ ही कंपनी इसका एक फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी तैयार कर रही है जो ई85 ईंधन पर चल सकेगा। इसे फेस्टिव सीजन के आस-पास लॉन्च किया जा सकता है।
ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट
मारुति जल्द ग्रैंड विटारा को अपडेट करने जा रही है। इस नई एसयूवी के फेसलिफ्ट मॉडल में नई ग्रिल, बदले हुए बंपर, नई एलईडी लाइट्स और शानदार 17-इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। कार के केबिन को और मॉडर्न बनाते हुए इसमें 10.1-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 एडास (ADAS) जैसा एडवांस सेफ्टी फीचर भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि, पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।
ग्रैंड विटारा बेस्ड 7-सीटर एसयूवी
मारुति सुजुकी एक बिल्कुल नई 7-सीटर फ्लैगशिप एसयूवी पर भी काम कर रही है। यह ग्रैंड विटारा पर ही बेस्ड होगी। इस बड़ी एसयूवी में तीसरी रो की सीटों के लिए ज्यादा जगह और लंबा व्हीलबेस दिया जाएगा। फीचर्स के मामले में यह गाड़ी बेहद लग्जरी होगी, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, हेड्स-अप डिस्प्ले और लेवल-2 एडास के साथ 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसकी कीमत 18 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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