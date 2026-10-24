पैसों का कर लीजिए इंतजाम! मार्केट में जल्द आ रही हैं मारुति की ये 6 शानदार कारें, जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी लंबे समय से पकड़ बनाए हुए है। कंपनी की कारें कम कीमत, अच्छे माइलेज और कम मेंटेनेंस के कारण पसंद की जाती हैं। अब कंपनी 6 नई कारें लॉन्च करने की तैयारी में है।

भारतीय कार मार्केट में मारुति सुजुकी लंबे समय से अपनी पकड़ बनाए हुए है। कंपनी की कारें कम कीमत, अच्छे माइलेज और कम मेंटेनेंस के कारण पसंद की जाती हैं। अब कंपनी अपनी इस पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी में है। मारुति सुजुकी आने वाले समय में 6 नई कारें लॉन्च कर सकती है। इनमें मौजूदा कारों के फेसलिफ्ट मॉडल से लेकर नई 7-सीटर SUV और इलेक्ट्रिक MPV तक शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सभी मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग 6 कारों के बारे में विस्तार से।

1. मारुति वैगनआर फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी वैगनआर को 7 साल से ज्यादा समय बाद नया अपडेट मिल सकता है। इसके टेस्टिंग मॉडल में नई ग्रिल, बदले हुए हेडलैंप और नए बंपर देखने को मिले हैं। इसमें मौजूदा पेट्रोल इंजन के साथ नया Z12E इंजन और अंडरबॉडी CNG टैंक मिलने की उम्मीद है। इसकी कीमत पुराने मॉडल के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती है।

2. मारुति फ्रोंक्स फेसलिफ्ट फ्रोंक्स का नया मॉडल 2027 की शुरुआत में आ सकता है। इसमें नई ग्रिल, बदले हुए बंपर और कुछ नए फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी इसमें 1.2-लीटर Z-Series पेट्रोल इंजन दे सकती है। जबकि 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, वेंटिलेटेड सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।

3. मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट ग्रैंड विटारा का अपडेटेड मॉडल 2026 के आखिर से मार्च 2027 के बीच आ सकता है। इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप और नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। केबिन में 10.1-इंच की टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG इंजन ऑप्शन पहले की तरह जारी रह सकते हैं।

4. मारुति 7-सीटर ग्रैंड विटारा कंपनी ग्रैंड विटारा के बड़े 7-सीटर मॉडल पर भी काम कर रही है। इसे 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें छह और सात सीटों के ऑप्शन मिल सकते हैं। साथ ही पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ CNG ऑप्शन भी आ सकता है।

5. मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV मारुति सुजुकी की नई इलेक्ट्रिक MPV को YMC कोडनेम दिया गया है। इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। यह ई-विटारा वाले प्लेटफॉर्म पर बनेगी। इसमें तीन रो वाली सीटें, बड़ी टचस्क्रीन, पैनोरमिक ग्लास रूफ और 360-डिग्री कैमरा मिल सकते हैं। इसकी बैटरी और रेंज की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, ई-विटारा जैसी बैटरी मिलने पर रेंज करीब 543 किलोमीटर तक हो सकती है।