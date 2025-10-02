इस कंपनी का धमाका! सितंबर 2025 में तोड़ा अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, महीने भर में 1,89,665 गाड़ियां सेल
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने सितंबर 2025 में बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने सितंबर 2025 में एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले महीने कंपनी ने 1,89,665 गाड़ियां सेल की हैं।
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने सितंबर 2025 में अपनी सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। इस बार कंपनी ने 3% की साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ दर्ज की है और साथ ही अब तक का सबसे बड़ा मासिक एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बनाया है। सितंबर 2025 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने कुल 1,89,665 यूनिट्स की बिक्री हासिल की।
इसमें डोमेस्टिक सेल्स 1,35,711 यूनिट की रही और 42,204 यूनिट्स (ऑल-टाइम हाई) का एक्सपोर्ट हुआ। पिछले साल सितंबर 2024 में कंपनी ने 1,84,727 यूनिट की बिक्री हासिल की थी, यानी इस बार लगभग 5,000 ज्यादा कारें बिकीं।
फेस्टिव सीजन का असर
कंपनी का दावा है कि GST सुधार और नवरात्रि सीजन की शुरुआत ने कस्टमर सेंटिमेंट को जबरदस्त बूस्ट दिया है। नवरात्रि के पहले 8 दिनों में ही 1.65 लाख कारों की डिलीवरी हुई, जो कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
कैटेगरी-वाइज सेल्स
मिनी और कॉम्पैक्ट कारों के बिक्री की बात करें तो इसमें ऑल्टो (Alto), एस-प्रेसो (S-Presso), बलेनो (Baleno), सेलेरियो (Celerio), डिजायर (Dzire), स्विफ्ट (Swift) रहीं।
सितंबर 2025 में 74,090 यूनिट की बिक्री हुई, जो सितंबर 2024 की 70,843 यूनिट से ज्यादा है। यानी इस बार कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ हुई।
यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV & MUV)
मारुति ब्रेजा (Brezza), इनविक्टो (Invicto), अर्टिगा (Ertiga), जिम्नी (Jimny) और नया विक्टोरिस (Victories) शामिल थीं। इसमें सितंबर 2025 में 48,695 यूनिट सेल हुईं, जो सितंबर 2024 में 61,549 यूनिट सेल हुईं।
जिन कारों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली, उनमें वैन (Eeco) थी। इसकी सितंबर 2025 में 10,035 यूनिट सेल हुईं।
लाइट कमर्शियल व्हीकल (Super Carry) की बात करें तो इसकी सितंबर 2025 में 2,891 यूनिट की बिक्री हुई, जो सितंबर 2024 में 3,099 यूनिट थी।
एक्सपोर्ट्स में ऐतिहासिक उपलब्धि
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने सितंबर 2025 में 42,204 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। यह पिछले साल सितंबर 2024 (27,728 यूनिट्स) की तुलना में 51% ज्यादा है। कंपनी के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक एक्सपोर्ट आंकड़ा है।
