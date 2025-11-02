हैचबैक और SUVs की दम पर मारुति ने भरी हुंकार, महीनेभर में 2.20 लाख घरों तक पहुंचा दी कारें
संक्षेप: देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के लिए अक्टूबर 2025 बेहत शानदार रहा। कंपनी की कुल बिक्री 2,20,894 यूनिट की रही, जिसमें कुल घरेलू और कुल एक्सपोर्ट शामिल हैं। यह अक्टूबर 2024 में पिछले साल की फेस्टिव बिक्री 2,06,434 यूनिट की तुलना में 7% की सालाना ग्रोथ थी।
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के लिए अक्टूबर 2025 बेहत शानदार रहा। कंपनी की कुल बिक्री 2,20,894 यूनिट की रही, जिसमें कुल घरेलू और कुल एक्सपोर्ट शामिल हैं। यह अक्टूबर 2024 में पिछले साल की फेस्टिव बिक्री 2,06,434 यूनिट की तुलना में 7% की सालाना ग्रोथ थी। भारतीय कार ग्राहकों ने 2025 के फेस्टिव सीजन के दौरान मारुति सुजुकी को शानदार बिक्री का तोहफा दिया है। जहां दशहरा और दीवाली आमतौर पर कार ब्रांड्स की बिक्री को बढ़ाते हैं। वहीं हाल ही में संशोधित GST 2.0 टैक्स दरों से कीमतों में और कमी आई, जिससे बहुत सारे ग्राहक कार खरीदने पहुंचे।
पिछले महीने मारुति की कुल घरेलू PV बिक्री 1,76,318 यूनिट की रही और FY 2025-26 में अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में यह 9,93,088 यूनिट थी। मंथली एनालिसिस से पता चला कि पिछले साल बेची गई 1,59,591 यूनिट की तुलना में 10.48% की शानदार सालाना ग्रोथ हुई। FY एनालिसिस में बिक्री में सालाना गिरावट देखी गई, क्योंकि पिछले साल इसी अवधि में 10,24,175 यूनिट थीं।
इन आंकड़ों को और विस्तार से देखें तो मिनी सेगमेंट में 9,067 यूनिट की बिक्री हुई, जो पिछले साल के 10,687 यूनिट से कम है। यह साफ तौर पर ग्राहकों के ट्रेंड को दिखाता है जो अब हैचबैक के साथ मेल नहीं खाते हैं। कॉम्पैक्ट सेगमेंट में शानदार ग्रोथ देखी गई क्योंकि बिक्री पिछले साल की 65,948 यूनिट से बढ़कर पिछले महीने 76,143 यूनिट हो गई।
खास बात यह है कि मिड-साइज सियाज की पिछले महीने कोई बिक्री नहीं हुई। मारुति सुजुकी का मुख्य फोकस यूटिलिटी सेगमेंट पर है, जहां पिछले साल की 70,644 यूनिट से बढ़कर 77,571 यूनिट की बिक्री में अच्छी ग्रोथ रही। मार्केट में मोनोपॉली के साथ, ईको वैन की पिछले महीने 13,537 यूनिट बिकीं, जो एक साल पहले की 11,653 यूनिट से ज्यादा हैं।
मारुति सुजुकी के पास सुपर कैरी जैसी लिमिटेड LCV लाइनअप भी है, जिसकी 4,357 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की 3,539 यूनिट के मुकाबले साल-दर-साल बढ़ोतरी है। मारुति सुजुकी टोयोटा जैसे OEMs को बैज-इंजीनियर्ड प्रोडक्ट भी देती है और इससे 8,915 यूनिट की बिक्री हुई, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 10,136 यूनिट से कम थी।
PV, LCV और दूसरे OEMs को बिक्री सहित कुल घरेलू बिक्री 1,89,590 यूनिट रही, जो पिछले साल की 1,73,266 यूनिट के मुकाबले साल-दर-साल 9.42% की बढ़ोतरी है। दूसरी तरफ, कुल निर्यात में साल-दर-साल थोड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि पिछले साल 33,168 गाड़ियां भेजी गई थीं, जबकि अक्टूबर 2025 में 31,304 यूनिट भेजी गईं।
