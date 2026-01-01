इस देसी कंपनी बाजार में एकतरफ दबदबा, 356 दिन में 19.55 लाख घरों तक अपनी कारों को पहुंचा दिया
भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2025 के लिए सेल्स अकाउंट को शानदार तरीके से बंद किया है। कंपनी ने ईयरली और मंथली दोनों मामलों में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है।
भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2025 के लिए सेल्स अकाउंट को शानदार तरीके से बंद किया है। कंपनी ने ईयरली और मंथली दोनों मामलों में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है। अगर हम कैलेंडर ईयर 2025 को देखें, तो मारुति सुजुकी के लिए CY2025 में अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री और अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ।
दिसंबर 2025 में 1,78,646 यूनिट्स की बिक्री के साथ, मारुति सुजुकी ने नवंबर 2024 में बेची गई 1,30,117 यूनिट्स की तुलना में 37.3% YoY ग्रोथ दर्ज की। इससे वॉल्यूम में YoY आधार पर 48,529 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई। नवंबर 2025 में बेची गई 1,70,971 यूनिट्स की तुलना में मारुति सुजुकी ने 4.49% की मंथली ग्रोथ देखी, जिससे वॉल्यूम में मंथली आधार पर 7,675 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई।
नंबर्स को और डिटेल में देखने से पता चलता है कि मिनी सेगमेंट जिसमें ऑल्टो और एस-प्रेसो शामिल उनकी बिक्री पिछले साल की 7,418 यूनिट्स की तुलना में लगभग दोगुनी होकर 14,225 यूनिट्स हो गई। कॉम्पैक्ट सेगमेंट (सब 4m) में भी अच्छी ग्रोथ दिखी, क्योंकि पिछले महीने 78,704 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि एक साल पहले यह 54,906 यूनिट्स थी। इस सेगमेंट में बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और वैगनआर जैसी गाड़ियां शामिल हैं।
यूटिलिटी सेगमेंट में ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी, विक्टोरिस और XL6 शामिल हैं। इन सभी की 73,818 यूनिट्स के साथ अच्छी ग्रोथ दर्ज की, जबकि पिछले साल यह 55,651 यूनिट्स थी। वैन सेगमेंट में थोड़ी ग्रोथ दिखी, जिसमें 11,678 के मुकाबले 11,899 ईको बेची गईं। ये मारुति की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 1,78,646 यूनिट्स थीं, जबकि CV बिक्री (सुपर कैरी) 3,519 यूनिट्स रही।
CY2025 में मारुति सुजुकी की कुल घरेलू बिक्री 23,51,139 यूनिट्स रही, जो अब तक की सबसे ज्यादा सालाना बिक्री है। इस संख्या को बांटने पर, हमें घरेलू बाजार में बेची गई 19,55,491 यूनिट्स और एक्सपोर्ट बाजार में बेची गई 3,95,648 यूनिट्स मिलती हैं। ये दोनों घरेलू और एक्सपोर्ट नंबर्स ब्रांड के लिए अब तक की सबसे ज्यादा हैं। CY2025 में ग्लोबल मार्केट में भेजे गए 3.95 लाख व्हीकल के साथ, मारुति सुजुकी लगातार 5वें साल भारत की नंबर 1 पैसेंजर वाहन एक्सपोर्टर बन गई।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
