स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, अर्टिगा छोड़, ₹4.99 लाख की यह कार 23747 लोगों ने खरीदी; CNG से 34Km+ माइलेज

मारुति के लिए पिछले महीने टॉप-8 मॉडल ऐसे रहे जिनकी 20-20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि, वैगनआर सबसे ज्यादा 23,747 यूनिट के साथ पहली पोजीशन पर रही। वैगनआर की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है।

₹4.99 लाख की यह कार 23747 लोगों ने खरीदी

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मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 17 मॉडल बेच रही है। वहीं, 2 मॉडल बंद भी हो चुके हैं, जो इसमें शामिल नहीं हैं। कंपनी के लिए उसकी छोटी कारों का प्रदर्शन काफी शादनदार रहा है। खासकर उसकी वैगनआर हैचबैक सेल्स में कमाल कर रही है। मारुति के लिए पिछले महीने टॉप-8 मॉडल ऐसे रहे जिनकी 20-20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि, वैगनआर सबसे ज्यादा 23,747 यूनिट के साथ पहली पोजीशन पर रही। वैगनआर की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है। इसके बेस वैरिएंट में भी सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग मिलते हैं। जबकि, CNG से ये 34.05 Km/Kg का माइलेज देती है।

मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 YoY % वैगनआर 23,747 18,970 25% ब्रेजा 22,436 12,072 86% बलेनो 20,919 16,873 24% डिजायर 20,649 20,791 -1% अर्टिगा 20,641 20,087 3% फ्रोंक्स 20,014 17,003 18% स्विफ्ट 18,866 15,542 21% विक्टोरिस 16,792 13,496 24% ईको 13,720 13,537 1% ऑल्टो 11,523 6,210 86% ग्रैंड विटारा 11,200 10,409 8% सेलेरियो 4,607 1,322 248% XL6 3,785 3,611 5% ईविटारा 2,015 0 न्यू जिम्नी 601 592 2% एस-प्रेसो 566 2,857 -80% इनविक्टो 303 301 1% इग्निस – 2,645 – सियाज – 0 – टोटल 2,12,384 1,76,318 20%

मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो वैगनआर की अक्टूबर 2026 में 23,747 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,970 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 25% की ग्रोथ मिली। ब्रेजा की अक्टूबर 2026 में 22,436 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,072 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 86% की ग्रोथ मिली।

बलेनो की अक्टूबर 2026 में 20,919 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,873 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 24% की ग्रोथ मिली। डिजायर की अक्टूबर 2026 में 20,649 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,791 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की डिग्रोथ मिली।

अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की अक्टूबर 2026 में 20,014 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,003 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 18% की ग्रोथ मिली।

स्विफ्ट की अक्टूबर 2026 में 18,866 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 15,542 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 21% की ग्रोथ मिली। विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 16,792 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 24% की ग्रोथ मिली।

ईको की अक्टूबर 2026 में 13,720 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,537 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की ग्रोथ मिली। ऑल्टो की अक्टूबर 2026 में 11,523 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,210 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 86% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 11,200 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,409 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 8% की ग्रोथ मिली।

सेलेरियो की अक्टूबर 2026 में 4,607 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,322 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 248% की ग्रोथ मिली। XL6 की अक्टूबर 2026 में 3,785 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 5% की ग्रोथ मिली। ईविटारा की अक्टूबर 2026 में 2,015 यूनिट बिकीं।

जिम्नी की अक्टूबर 2026 में 601 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 592 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 2% की डिग्रोथ मिली। एस-प्रेसो की अक्टूबर 2026 में 566 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 80% की डिग्रोथ मिली।