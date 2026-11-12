स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, अर्टिगा छोड़, ₹4.99 लाख की यह कार 23747 लोगों ने खरीदी; CNG से 34Km+ माइलेज
मारुति के लिए पिछले महीने टॉप-8 मॉडल ऐसे रहे जिनकी 20-20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि, वैगनआर सबसे ज्यादा 23,747 यूनिट के साथ पहली पोजीशन पर रही। वैगनआर की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है।
मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 17 मॉडल बेच रही है। वहीं, 2 मॉडल बंद भी हो चुके हैं, जो इसमें शामिल नहीं हैं। कंपनी के लिए उसकी छोटी कारों का प्रदर्शन काफी शादनदार रहा है। खासकर उसकी वैगनआर हैचबैक सेल्स में कमाल कर रही है। मारुति के लिए पिछले महीने टॉप-8 मॉडल ऐसे रहे जिनकी 20-20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि, वैगनआर सबसे ज्यादा 23,747 यूनिट के साथ पहली पोजीशन पर रही। वैगनआर की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है। इसके बेस वैरिएंट में भी सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग मिलते हैं। जबकि, CNG से ये 34.05 Km/Kg का माइलेज देती है।
|मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|YoY %
|वैगनआर
|23,747
|18,970
|25%
|ब्रेजा
|22,436
|12,072
|86%
|बलेनो
|20,919
|16,873
|24%
|डिजायर
|20,649
|20,791
|-1%
|अर्टिगा
|20,641
|20,087
|3%
|फ्रोंक्स
|20,014
|17,003
|18%
|स्विफ्ट
|18,866
|15,542
|21%
|विक्टोरिस
|16,792
|13,496
|24%
|ईको
|13,720
|13,537
|1%
|ऑल्टो
|11,523
|6,210
|86%
|ग्रैंड विटारा
|11,200
|10,409
|8%
|सेलेरियो
|4,607
|1,322
|248%
|XL6
|3,785
|3,611
|5%
|ईविटारा
|2,015
|0
|न्यू
|जिम्नी
|601
|592
|2%
|एस-प्रेसो
|566
|2,857
|-80%
|इनविक्टो
|303
|301
|1%
|इग्निस
|–
|2,645
|–
|सियाज
|–
|0
|–
|टोटल
|2,12,384
|1,76,318
|20%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.31 - 9.54 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.99 लाख
Maruti Suzuki WagonR Facelift
₹ 6 - 10 लाख
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.97 लाख
Maruti Suzuki XL5
₹ 5 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.9 - 12.03 लाख
मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो वैगनआर की अक्टूबर 2026 में 23,747 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,970 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 25% की ग्रोथ मिली। ब्रेजा की अक्टूबर 2026 में 22,436 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,072 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 86% की ग्रोथ मिली।
बलेनो की अक्टूबर 2026 में 20,919 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,873 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 24% की ग्रोथ मिली। डिजायर की अक्टूबर 2026 में 20,649 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,791 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की डिग्रोथ मिली।
अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की अक्टूबर 2026 में 20,014 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,003 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 18% की ग्रोथ मिली।
स्विफ्ट की अक्टूबर 2026 में 18,866 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 15,542 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 21% की ग्रोथ मिली। विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 16,792 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 24% की ग्रोथ मिली।
ईको की अक्टूबर 2026 में 13,720 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,537 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की ग्रोथ मिली। ऑल्टो की अक्टूबर 2026 में 11,523 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,210 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 86% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 11,200 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,409 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 8% की ग्रोथ मिली।
सेलेरियो की अक्टूबर 2026 में 4,607 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,322 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 248% की ग्रोथ मिली। XL6 की अक्टूबर 2026 में 3,785 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 5% की ग्रोथ मिली। ईविटारा की अक्टूबर 2026 में 2,015 यूनिट बिकीं।
जिम्नी की अक्टूबर 2026 में 601 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 592 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 2% की डिग्रोथ मिली। एस-प्रेसो की अक्टूबर 2026 में 566 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 80% की डिग्रोथ मिली।
इनविक्टो की अक्टूबर 2026 में 303 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 301 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1% की ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 2,12,384 गाड़ियां बेचीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में ये आंकड़ा 1,76,318 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें