मारुति की 3 सबसे सेफ कार, भारत NCAP में इनके लोहे को मिली 5-स्टार रेटिंग; लिस्ट में न्यू विक्टोरिस भी शामिल

मारुति सुजुकी इंडिया की ऑल न्यू विक्टोरिस SUV भारतीय बाजार में आ चुकी है। कंपनी ने इस कार को 6 ट्रिम LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ और ZXI+(O) में पेश किया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसे पेश करने से पहले ही चुपके से भारत NCAP में इसका क्रैश टेस्ट करा लिया था। इस टेस्ट में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इस तरह BNCAP में ये मारुति की दूसरी ऐसी कार बन गई है जो 5-स्टार रेटिंग से लैस है। वैसे, BNCAP की ओवरऑल कारों की लिस्ट में भी ये सबसे ज्यादा सेफ्टी पॉइंट हासिल करने वाली 5वीं सबसे सुरक्षित कार भी है। चलिए मारुति की उन कारों के बारे में जानते हैं जिन्हें BNCAP में सबसे शानदार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

1. मारुति सुजुकी विक्टोरिस

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 31.66 / 32.00

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 43.00 / 49.00 मारुति विक्टोरिस को एडल्ट और चाइल्ट दोनों सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं।

2. मारुति सुजुकी डिजायर

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 29.46 / 32.00

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 41.57 / 49.00 मारुति डिजायर को एडल्ट और चाइल्ट दोनों सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात ये है कि BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हालिल करने वाली ये मारुति की पहली कार भी है। सेफ्टी के लिए इस कार में जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स से लैस है अन्य प्रमुख फीचर्स में ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, रियर पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर शामिल हैं। हायर वैरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और 360-डिग्री कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं।