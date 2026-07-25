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मारुति की इन 5 कारों का लोहा फौलाद सा मजबूत, सभी को BNCAP में 5-स्टार मिले; सेफ्टी की पूरी गारंटी!

By Narendra Jijhontiya
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कंपनी के सबसे सेफ पोर्टफोलियो की शुरुआत डिजायर सेडान से हुई थी। इस सेडान को भारत NCAP के साथ ग्लोबल NCAP में भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ऐसे में आप भी अपने लिए मारुति की सबसे सेफ कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको हम यहां कंपनी की 5-स्टार रेटिंग वाली कारों के बारे में बता रहे हैं।

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मारुति की इन 5 कारों का लोहा फौलाद सा मजबूत
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मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के पोर्टफोलियो में अब सेफ कारों की भरमार होती जा रही है। इस लिस्ट में हाल ही में न्यू मारुति ब्रेजा का नाम भी जुड़ चुका है। दरअसल, कंपनी के सबसे सेफ पोर्टफोलियो की शुरुआत डिजायर सेडान से हुई थी। इस सेडान को भारत NCAP के साथ ग्लोबल NCAP में भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ऐसे में आप भी अपने लिए मारुति की सबसे सेफ कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको हम यहां कंपनी की 5-स्टार रेटिंग वाली कारों के बारे में बता रहे हैं।

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1. मारुति सुजुकी ब्रेजा
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 30.41 / 32.00
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 43.00 / 49.00
मारुति सुजुकी की ब्रेजा फेसलिफ्ट को भी भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से नवाजा गया है। ब्रेजा फेसलिफ्ट ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इसे AOP में 30.41/32 पॉइंट और COP में 43/49 पॉइंट मिले।

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फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) को पर्याप्त प्रोटेक्शन मिला। इसी टेस्ट में को-ड्राइवर के सभी जरूरी हिस्सों को अच्छा प्रोटेक्शन मिला, सिवाय टिबिया के, जिसे पर्याप्त प्रोटेक्शन मिला। साइड मूवेबल बैरियर और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी जरूरी हिस्सों, जैसे सिर, छाती, पेट और पेल्विस को अच्छा प्रोटेक्शन मिला। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट (पोल) में नतीजा ठीक (OK) रहा।

COP टेस्ट के लिए 18 महीने और 3 साल के डमी की चाइल्ड सीट पीछे की ओर (रियरवर्ड-फेसिंग) लगाई गई थीं। टेस्ट के नतीजों से पता चलता है कि दोनों डमी ने फ्रंटल क्रैश टेस्ट में 8 में से पूरे 8 पॉइंट और साइड क्रैश टेस्ट में 4 में से 4 पॉइंट हासिल किए। 2026 मारुति ब्रेजा ने डायनामिक स्कोर में 24 में से 24 और CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 पॉइंट हासिल किए, लेकिन व्हीकल असेसमेंट स्कोर में उसने 6 पॉइंट गंवा दिए। नतीजतन, कॉम्पैक्ट SUV को कुल चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 49 में से 43 पॉइंट मिले।

2. मारुति सुजुकी विक्टोरिस
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 31.66 / 32.00
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 43.00 / 49.00
मारुति विक्टोरिस को एडल्ट और चाइल्ट दोनों सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं।

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3. मारुति सुजुकी डिजायर
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 29.46 / 32.00
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 41.57 / 49.00
मारुति डिजायर को एडल्ट और चाइल्ट दोनों सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात ये है कि BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हालिल करने वाली ये मारुति की पहली कार भी है। सेफ्टी के लिए इस कार में जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स से लैस है अन्य प्रमुख फीचर्स में ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, रियर पार्किंग सेंसर और रियर डिफॉगर शामिल हैं। हायर वैरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और 360-डिग्री कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं।

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4. मारुति सुजुकी इनविक्टो
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 30.43 / 32.00
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 45.00 / 49.00
इनविक्टो को एडल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार और चाइल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इनविक्टो को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटक्शन सेफ्टी के लिए 32 में से 30.43 पॉइंट मिले। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए दोनों वैरिएंट ने 49 में से 45 पॉइंट मिले। इसमें सेफ्टी के तौर पर स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन), मॉडर्न सुविधाओं और ई-कॉल वर्किंग के साथ सुजुकी कनेक्ट, फ्रंट और रियर पहियों पर डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ABS के साथ EBD, ESP के साथ हिल होल्ड असिस्ट, 3-पॉइंट ELR सीटबेल्ट, आइसोफिक्स (ISOFIX) चाइल्ड सीट एंकरेज, 360-डिग्री व्यू कैमरा के साथ डायनामिक गाइडलाइन्स, फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट सेफ्टी, साइड इम्पैक्ट सेफ्टी और पैदल यात्री इम्पैक्ट सेफ्टी मिलती है।

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5. मारुति सुजुकी ई-विटारा
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) - 31.49 / 32.00
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) - 43.00 / 49.00
ई-विटारा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार और चाइल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ई-विटारा को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटक्शन सेफ्टी के लिए 32 में से 31.49 पॉइंट मिले। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए दोनों वैरिएंट ने 49 में से 43 पॉइंट मिले। बात करें मारुति ई-विटारा के सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें लेवल 2 ADAS सूट जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे अन्य फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिस्क ब्रेक, ऑटो-होल्ड फक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एग्जॉस्ट व्हीकल अलार्म सिस्टम (AVAS) - पैदल यात्रियों के लिए शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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