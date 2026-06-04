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देश की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख; इस पर मिल रही ₹37500 की छूट, माइलेज 32Km से ज्यादा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस महीने यानी जून में कंपनी इस कार पर 37,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये बेनिफिट पेट्रोल और CNG दोनों ही वैरिएंट्स पर मिलेंगे। यानी ये अफॉर्डेबल कार अब और भी सस्ते में मिल रही है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा 2 जून से 30 जून तक मिलेगा। एस-प्रेसो के CNG वैरिएंट का माइलेज 32Km से भी ज्यादा है।

देश की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख; इस पर मिल रही ₹37500 की छूट, माइलेज 32Km से ज्यादा
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देश की सस्ती कारों की लिस्ट में मारुति एस-प्रेसो सबसे ऊपर है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3.50 लाख रुपए है। नया GST 2.0 लागू होने बाद इसक कीमत में बढ़ी कटौती देखने को मिली थी। इस महीने यानी जून में कंपनी इस कार पर 37,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये बेनिफिट पेट्रोल और CNG दोनों ही वैरिएंट्स पर मिलेंगे। यानी ये अफॉर्डेबल कार अब और भी सस्ते में मिल रही है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा 2 जून से 30 जून तक मिलेगा। एस-प्रेसो के CNG वैरिएंट का माइलेज 32Km से भी ज्यादा है। बता दें कि अप्रैल में इसे साल-दस-साल के आधार पर 617% की ग्रोथ मिली।

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कंपनी इस महीने कारों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी भी कर सकती है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति एस-प्रेसो की कीमत पर भी पड़ेगा। ऐसे में इस महीने इसकी एक्सपेक्टेड कीमतें कितनी हो सकती है, जानते हैं।

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मारुति एस-प्रेसो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत (₹)संभावित बढ़ोतरी (₹)नई एक्स-शोरूम कीमत (₹)
एस-प्रेसो Std (O) MT349,90030,000379,900
एस-प्रेसो LXi (O) MT379,90030,000409,900
एस-प्रेसो VXi (O) MT429,90030,000459,900
एस-प्रेसो LXi (O) CNG461,90030,000491,900
एस-प्रेसो VXi (O) AGS474,90030,000504,900
एस-प्रेसो VXi+ (O) MT479,90030,000509,900
एस-प्रेसो VXi (O) CNG511,90030,000541,900
एस-प्रेसो VXi+ (O) AGS524,90030,000554,900
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मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
एस-प्रेसो में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

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मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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