देश की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख; इस पर मिल रही ₹37500 की छूट, माइलेज 32Km से ज्यादा

इस महीने यानी जून में कंपनी इस कार पर 37,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये बेनिफिट पेट्रोल और CNG दोनों ही वैरिएंट्स पर मिलेंगे। यानी ये अफॉर्डेबल कार अब और भी सस्ते में मिल रही है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा 2 जून से 30 जून तक मिलेगा। एस-प्रेसो के CNG वैरिएंट का माइलेज 32Km से भी ज्यादा है।

देश की सस्ती कारों की लिस्ट में मारुति एस-प्रेसो सबसे ऊपर है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3.50 लाख रुपए है। नया GST 2.0 लागू होने बाद इसक कीमत में बढ़ी कटौती देखने को मिली थी। इस महीने यानी जून में कंपनी इस कार पर 37,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये बेनिफिट पेट्रोल और CNG दोनों ही वैरिएंट्स पर मिलेंगे। यानी ये अफॉर्डेबल कार अब और भी सस्ते में मिल रही है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा 2 जून से 30 जून तक मिलेगा। एस-प्रेसो के CNG वैरिएंट का माइलेज 32Km से भी ज्यादा है। बता दें कि अप्रैल में इसे साल-दस-साल के आधार पर 617% की ग्रोथ मिली।

कंपनी इस महीने कारों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी भी कर सकती है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति एस-प्रेसो की कीमत पर भी पड़ेगा। ऐसे में इस महीने इसकी एक्सपेक्टेड कीमतें कितनी हो सकती है, जानते हैं।

मारुति एस-प्रेसो की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत (₹) संभावित बढ़ोतरी (₹) नई एक्स-शोरूम कीमत (₹) एस-प्रेसो Std (O) MT 349,900 30,000 379,900 एस-प्रेसो LXi (O) MT 379,900 30,000 409,900 एस-प्रेसो VXi (O) MT 429,900 30,000 459,900 एस-प्रेसो LXi (O) CNG 461,900 30,000 491,900 एस-प्रेसो VXi (O) AGS 474,900 30,000 504,900 एस-प्रेसो VXi+ (O) MT 479,900 30,000 509,900 एस-प्रेसो VXi (O) CNG 511,900 30,000 541,900 एस-प्रेसो VXi+ (O) AGS 524,900 30,000 554,900

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

एस-प्रेसो में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी।