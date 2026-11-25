मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल और देश की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो को खरीदना अब महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इस हैचबैक की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया है। ग्राहकों के लिए अच्छा बात ये है कि इसकी शुरुआती कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया है।

देश की सबसे सस्ती मारुति कार हो गई महंगी

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₹ 4,600 /माह से शुरू

मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल और देश की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो को खरीदना अब महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इस हैचबैक की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया है। ग्राहकों के लिए अच्छा बात ये है कि इसकी शुरुआती कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया है। यानी इसकी शुरुआती कीमत अब भी 3,49,900 रुपए ही रहेगी। कंपनी ने इसके 1.0L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI (O) वैरिएंट की कीमत में 1.31% की हाइएस्ट प्रतिशत वृद्धि की है। समान पावरट्रेन वाला VXI (O) वैरिएंट भी 5,000 रुपए या 1.16% महंगा हो गया है।

दूसरी तरफ, 1.0L CNG-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI (O) वैरिएंट की कीमत में 5,000 रुपए या 1.08% की बढ़ोतरी की है। 1.0L पेट्रोल-ऑटो (AMT) और CNG-मैनुअल पावरट्रेन वाले अन्य सभी वैरिएंट की कीमत में भी 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1.0L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाला STD (O) वैरिएंट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब इस कार की नई एक्स-शोरूम कीमतें 3.50 लाख से 5.32 लाख रुपए हो गई हैं।

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की नई एक्स-शोरूम कीमतें 1.0L पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 3,49,900 Rs. 0 Rs. 3,49,900 नो चेंज LXI (O) Rs. 3,82,400 Rs. 5,000 Rs. 3,87,400 1.31% VXI (O) Rs. 4,32,400 Rs. 5,000 Rs. 4,37,400 1.16% VXI Plus (O) Rs. 4,82,400 Rs. 5,000 Rs. 4,87,400 1.04% 1.0L पेट्रोल ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % VXI (O) Rs. 4,77,400 Rs. 5,000 Rs. 4,82,400 1.05% VXI Plus (O) Rs. 5,27,400 Rs. 5,000 Rs. 5,32,400 0.95% 1.0L CNG मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI (O) Rs. 4,64,400 Rs. 5,000 Rs. 4,69,400 1.08% VXI (O) Rs. 5,14,400 Rs. 5,000 Rs. 5,19,400 0.97%

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.0L पेट्रोल मैनुअल के STD (O) वैरिएंट की कीमत 3,49,900 रुपए, LXI (O) वैरिएंट की कीमत 3,87,400 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 4,37,400 रुपए और VXI Plus (O) वैरिएंट की कीमत 4,87,400 रुपए है। 1.0L पेट्रोल ऑटो (AMT) के VXI (O) वैरिएंट की कीमत 4,82,400 रुपए और VXI Plus (O) वैरिएंट की कीमत 5,32,400 रुपए है। 1.0L CNG मैनुअल के LXI (O) वैरिएंट की कीमत 4,69,400 रुपए और VXI (O) वैरिएंट की कीमत 5,19,400 रुपए है।

एस-प्रेसो का इंजन और माइलेज

कार में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन मिलता है। इस इंजन के साथ CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है। CNG मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल AMT का माइलेज 24.76kmpl और CNG का माइलेज 32.73km/kg है।