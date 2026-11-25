देश की सबसे सस्ती मारुति कार, माइलेज 32Km+ तक; बेस को छोड़ अब सभी वैरिएंट ₹5000 महंगे हुए
मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल और देश की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो को खरीदना अब महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इस हैचबैक की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया है। ग्राहकों के लिए अच्छा बात ये है कि इसकी शुरुआती कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया है।
मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल और देश की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो को खरीदना अब महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इस हैचबैक की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया है। ग्राहकों के लिए अच्छा बात ये है कि इसकी शुरुआती कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया है। यानी इसकी शुरुआती कीमत अब भी 3,49,900 रुपए ही रहेगी। कंपनी ने इसके 1.0L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI (O) वैरिएंट की कीमत में 1.31% की हाइएस्ट प्रतिशत वृद्धि की है। समान पावरट्रेन वाला VXI (O) वैरिएंट भी 5,000 रुपए या 1.16% महंगा हो गया है।
दूसरी तरफ, 1.0L CNG-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI (O) वैरिएंट की कीमत में 5,000 रुपए या 1.08% की बढ़ोतरी की है। 1.0L पेट्रोल-ऑटो (AMT) और CNG-मैनुअल पावरट्रेन वाले अन्य सभी वैरिएंट की कीमत में भी 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1.0L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाला STD (O) वैरिएंट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब इस कार की नई एक्स-शोरूम कीमतें 3.50 लाख से 5.32 लाख रुपए हो गई हैं।
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Maruti Suzuki S-Presso
₹ 3.5 - 5.32 लाख
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 3.7 - 5.45 लाख
Renault Kwid
₹ 4.53 - 5.61 लाख
|मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.0L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|STD (O)
|Rs. 3,49,900
|Rs. 0
|Rs. 3,49,900
|नो चेंज
|LXI (O)
|Rs. 3,82,400
|Rs. 5,000
|Rs. 3,87,400
|1.31%
|VXI (O)
|Rs. 4,32,400
|Rs. 5,000
|Rs. 4,37,400
|1.16%
|VXI Plus (O)
|Rs. 4,82,400
|Rs. 5,000
|Rs. 4,87,400
|1.04%
|1.0L पेट्रोल ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI (O)
|Rs. 4,77,400
|Rs. 5,000
|Rs. 4,82,400
|1.05%
|VXI Plus (O)
|Rs. 5,27,400
|Rs. 5,000
|Rs. 5,32,400
|0.95%
|1.0L CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI (O)
|Rs. 4,64,400
|Rs. 5,000
|Rs. 4,69,400
|1.08%
|VXI (O)
|Rs. 5,14,400
|Rs. 5,000
|Rs. 5,19,400
|0.97%
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.0L पेट्रोल मैनुअल के STD (O) वैरिएंट की कीमत 3,49,900 रुपए, LXI (O) वैरिएंट की कीमत 3,87,400 रुपए, VXI (O) वैरिएंट की कीमत 4,37,400 रुपए और VXI Plus (O) वैरिएंट की कीमत 4,87,400 रुपए है। 1.0L पेट्रोल ऑटो (AMT) के VXI (O) वैरिएंट की कीमत 4,82,400 रुपए और VXI Plus (O) वैरिएंट की कीमत 5,32,400 रुपए है। 1.0L CNG मैनुअल के LXI (O) वैरिएंट की कीमत 4,69,400 रुपए और VXI (O) वैरिएंट की कीमत 5,19,400 रुपए है।
एस-प्रेसो का इंजन और माइलेज
कार में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन मिलता है। इस इंजन के साथ CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है। CNG मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल AMT का माइलेज 24.76kmpl और CNG का माइलेज 32.73km/kg है।
एस-प्रेसो के फीचर्स और सेफ्टी
फीचर्स की बात करें तो इसमें एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। इसके अलावा इसमें ESP, हिल-होलड असिस्ट, ABS के साथ EBS और रियर पार्किंग सेंसर जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें